Inmigración, convirtió en tema central de debate político en 2017

Austin, Texas, Diciembre 26 – . La inmigración fue uno de los temas que dominaron el debate político en Texas durante el 2017, con una lucha legislativa que nos dio nuevas leyes como la SB4 y un Partido Republicano envalentonado por la elección de Donald Trump.

Los cantos de “Build the Wall!” (¡Construye el muro!) que se escucharon en los mítines de Trump apenas habían comenzado a desvanecerse cuando los legisladores estatales republicanos decidieron que ellos también aumentarían los esfuerzos de seguridad fronteriza e inmigración a nivel estatal.

Desde la aprobación por parte de la Legislatura de Texas del proyecto de ley 4 del Senado hasta la decisión de la administración Trump de derogar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012, la inmigración dominó los titulares, los debates y la política texana en el 2017.

En el 2018, con el tema de las “ciudades santuario” pendiente en los juzgados y con todo mundo expectante de qué va a pasar con los ‘dreamers’ (los beneficiarios de DACA) cuando su protección expire el 5 de marzo.

A continuación, un sumario de los principales temas migratorios discutidos en Texas este año.

La Ley Anti-Ciudades Santuario (SB4)

Incluso antes de que los legisladores del estado iniciaran la 85 Legislatura de Texas en enero, sabían que era el año en que finalmente aprobarían una versión de un proyecto de ley para prohibir las “ciudades santuario”, el término para los gobiernos locales que no hacen cumplir las leyes federales de inmigración.

A fines de abril, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la versión del Senado de la Ley Anti-Ciudades Santuario, o SB4, y agregó una disposición que allanó el camino para que los oficiales locales cuestionen el estatus migratorio de cualquier persona detenida.

La SB4 también castiga a los funcionarios del Gobierno local que no cooperan con las detenciones federales de inmigración y las solicitudes de los agentes para entregar inmigrantes sujetos a una posible deportación, con cárcel y multas que superan los 25 mil dólares.

Una gran parte de la legislación actualmente está vinculada a un tribunal federal de apelaciones después de que varias ciudades presentaron una demanda para detener su implementación. Sin embargo, algunas disposiciones, incluido el cuestionamiento de la condición y la disposición de detención, han tenido vigencia, en espera de una decisión final.

El fin de DACA

Prometió más de una vez hacerlo en la campaña electoral. Sin embargo, muchos inmigrantes indocumentados y sus partidarios quedaron atónitos cuando, en octubre, el presidente Donald Trump anunció que estaba poniendo fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia del gobierno de Obama. Ese programa, conocido como DACA, otorgó a 124 mil texanos un permiso de trabajo y un aplazamiento de la deportación. El programa expira en marzo.

El muro fronterizo

A fin de cuentas, México no va a pagar por el muro. Pero esa es una de las pocas promesas sobre el muro fronterizo que el presidente Trump no podrá cumplir. Su administración avanzó en 2017 con pasos para construir una especie de barrera física a lo largo de la frontera Suroeste.

En octubre, Aduanas y Protección Fronteriza anunció que había completado ocho prototipos de pared que serían probados en los próximos meses. Aunque la administración admitió que la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera no es posible, los planes para construir una barrera a lo largo de la mayor parte están avanzando.

DPS, la nueva ‘Patrulla Fronteriza’

La Legislatura de Texas aprobó un gasto de 800 millones de dólares en seguridad fronteriza en el 2015. El gobernador Greg Abbott y sus colegas republicanos dijeron entonces que era necesario que el Estado actuara porque la administración Obama estaba fallando en su responsabilidad de asegurar la frontera. Citaron como prueba el aumento de mujeres y niños indocumentados provenientes de Centroamérica que comenzó en 2014.

Pero a pesar de la promesa de la administración Trump de hacer de la seguridad fronteriza una prioridad, los legisladores de Texas repartieron la misma cantidad en 2017. Dijeron durante la 85 sesión legislativa que no podían predecir cómo la Casa Blanca y Trump se acercarían a la seguridad fronteriza, pero justificaron el gasto.

Mientras tanto, los demócratas no se han calmado en su crítica del presupuesto, argumentando que el llamado inicial para el gasto de 2015 fue el resultado de mujeres y niños, no miembros de pandillas o terroristas, que inundaron la frontera entre Texas y México.



