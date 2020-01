Innovación en la educación es que egresados sean empresarios: PCI

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 07 – . Con una suma de más de 50 profesionistas, que periódicamente registran para solicitar beca por su titulación, para el Patronato Pro Educación del Consejo de Instituciones de Nueve Laredo evidencia la suma de fallas en el actual sistema educativo.

En opinión de José Cruz de la Luz Paz, presidente del organismo, dijo que de acuerdo a las listas de solicitantes de apoyo económico para la titulación de profesionistas, la falta de conclusión de la mayoría de las carreras de debe a que al estudiante se le ha preparado para trabajar pero no para ser empresarios.

“Tenemos comprobada la considerable cantidad de profesionistas solicitantes que acabaron sus carreras universitarias y buscan apoyo para la titulación, lo que a su vez nos refleja una serie de necesidades que no impulsan a la conclusión y sí propician tropiezo”, comentó.

Expuso que con la modalidad de los nuevos sistemas educativos, deben incluirse acciones que faciliten la conclusión de una prolongada carrera de estudios profesionistas y evitar tropiezos que estanques toda posibilidad y concluyan en trabajos comunes.

Calificó de meramente contribuyente la labor del Patronato Pro Educación, luego de ser abismal el trecho para alcanzar la profesionalización, dadas las carencias y la facilitación de toda posibilidad por parte del Gobierno Federal.

Acerca del proceso de depuración para otorgar el apoyo, De la Luz Paz dijo que depende del cumplimiento de requisitos elementales como son haber acabado la carrera, contar con el Cardex, haber realizado su servicio social interno y externo, aprobado su examen profesional y que el centro de estudios universitarios avale el trámite.

“Como ya se ha difundido en las convocatorias, cada uno de estos requisitos, invariablemente deben cumplirse a fin de que el Patronato Cinlac puede dar trámite a la liberación del título y no porque sean propiamente requisito nuestros”, dijo.

Es desde la educación profesional, donde se debe estimular y procurar en el estudiante la formación de una mentalidad que tenga como conclusión el llegar a ser un empresario y no solo ubicarse en alguna empresa para devengar un salario, acentuó.

