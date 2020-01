Inquieta en Fort Worth estela de luces de colores surcando el cielo

Fort Worth, Enero 27 – . Un avistamiento de unas luces extrañas en la zona de Fort Worth en Texas asustó a varias personas.

No se trataba de una imagen común en el cielo, ya que eran decenas de luces que también cambiaban de color.

“No sabíamos lo que estaba pasando”, contó Rick McNeely, uno de los testigos quien en un principio se mostró bastante sorprendido por la presencia de las luces a la NCB.

El suceso duró más de cinco minutos y en las imágenes aparecían drones iluminándose y moviéndose en sincronía mientras creaban distintas formas.

Eran unas 50 luces parpadeando juntas, no se trataba de algo que se pudiera identificar pero parece que el origen era, según residentes y trabajadores del área, de un ensayo de drones.

“El video le hace justicia, pero no se vio en nada a estar allí”, dijo McNeely.

