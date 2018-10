Insólita respuesta de entrevistado en encuesta deja sin habla al reportero

Madrid, España, Octubre 08 – . Un reportero de Telemadrid se plantó en plena calle de Goya, en Madrid, con un arma de juguete para preguntar a los transeúntes qué harían si, como había ocurrido allí mismo unos días antes, alguien les atracase a punta de pistola. La respuesta de uno de los viandantes dejó descolocado al periodista y a cientos de tuiteros, que aún le ríen la ocurrencia al señor después de que esta se viralizase a través de Twitter.

La culpa de la fama momentánea de este señor de mediana edad que caminaba tranquilamente por la céntrica calle madrileña de Goya con su pareja, que se mantiene discretamente en segundo plano en todo momento, la tiene un tuit de J. Manuel Carpintero. Fue él quien colgó el vídeo de la secuencia en cuestión alabando la “espontaneidad del directo” y remarcando que “hay respuestas que nunca te puedes esperar”.

Una de ellas, la de este hombre. Pero antes de abordar lo que dijo, un poco de contexto. El pasado miércoles, un hombre de 46 años se presentó en la tienda situada en Goya 85 armado. Amenazó con la pistola a la dependienta y huyó a la carrera con 300 euros. El botín estuvo poco en su poder ya que en su huida se cruzó una pareja de la Policía Municipal que pasaba por allí. Consiguieron reducirle y uno de ellos le quitó el arma, dándose cuenta de que era de plástico, como se hicieron eco en 20 Minutos.

Para dar la noticia, el reportero de Madrid Directo, programa vespertino de Telemadrid, se plantó en el lugar de los hechos para, como él mismo explica, preguntar a la gente qué haría si fuesen atracados a punta de pistola. Camina comentando lo ocurrido el día antes allí mismo y entonces se acerca a este señor en cuestión.

“Imagínese que yo ahora mismo le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría?”, le pregunta al caballero. A lo que este responde: “Nada, no se lo doy”. Hasta aquí, todo normal. Puede que se trate de alguien sobradamente preparado para desarmar a un ladrón, por ejemplo. O quizá es un agente de paisano. O un profesor de judo. Entonces el reportero le pregunta que por qué no se lo daría. “Porque no tengo ganas de seguir viviendo”, sentencia como si nada.

El estupor de quien preguntaba no puede ser mayor. “A parte de eso, sabe por qué, porque esta pistola es de mentira”, le dice, y entonces le cuenta todo lo ocurrido un día antes y le lanza otra pregunta: “¿Usted se asustaría?”. La respuesta no cambia, un “no” contundente. “Me tocó el valiente”, responde entonces el periodista mientras en el estudio el conductor de Madrid Directo, Emilio Pineda, no deja de reír ante la respuesta poco esperada .

El éxito de este momento ha sido tal tras viralizarse el corte del reportaje que desde la cuenta de Twitter del programa anunciaban hace solo unas horas que contarían de nuevo con el autor de la respuesta desconcertante para entrevistarle.

En los comentarios al primer tuit, el de Carpintero, los usuarios de esta red social aplauden la respuesta ingeniosa y sincera de este transeúnte al que ‘cazaron’ cuando pasaba por allí tranquilamente para un directo.

