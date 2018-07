Insólito; una mujer tiene llave del muro fronterizo y cruzarlo libremente

Harlingen, Julio 05 – . El fondo de la casa de Eloísa Támez, una apache del grupo lipán, era un terreno baldío. Tenía el horizonte como fondo, pero actualmente el patio trasero está atravesado por una imponente valla de 5,5 metros de altura, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Con un detalle: ella sí puede atravesar el portón para cruzarlo a su gusto.

Los antepasados de Támez eran dueños de esta tierra, en el fronterizo poblado de El Calaboz (en el sureste de Texas) un siglo antes de que una guerra impusiera el límite entre el estado y México.

Hace años que las autoridades federales han levantado muros y rejas a lo largo del límite nacional. Pero como no era posible construir una estructura en medio del Río Grande, la frontera natural, se decidió erigirlo a un par de kilómetros al norte de la orilla.

Eso causó que algunas de las tierras por donde pasa el muro -y pasará, si sigue construyéndose- fuera propiedad de tribus nativas o de granjeros privados. Es lo que sucedió casi diez años atrás a Támez, profesora de enfermería de la Universidad de Texas en el Valle Del Río Grande y activista de los derechos de la tribu lipán apache.

“Es muy triste ver lo que sucedió a mi propiedad, que era valorada por mis padres no por el dinero, sino por lo que la tierra producía para nosotros, porque mi padre era granjero”, dijo la mujer de 83 años. “La violaron“, añadió. “Me pone muy triste ver que esto esté sucediendo y me alegra que mis padres no hayan llegado a verlo”.

Las autoridades federales le dieron una clave para abrir el portón que le permite acceder al otro lado de su tierra ancestral: 1,2 hectáreas de desierto salpicado de cactus y mezquites.

Ingresando el código de seguridad, los portones se abren y Eloisa puede cruzar

Eso es lo que queda de las casi 5.000 hectáreas que pertenecían a sus antepasados Lipán Apaches desde el siglo XVIII, gracias a una concesión de tierra de la Corona española.

En 2009, después de perder una demanda del gobierno federal, Támez se vio “coaccionada” a recibir una compensación de 56.000 dólares, que donó a becas de enfermería en nombre de sus padres.

