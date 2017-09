Intervienen quirúrgicamente a Selena para practicarle trasplante de riñón

Los Ángeles, Septiembre 15 – . La cantante Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón, como parte de su tratamiento contra el lupus, y la donante fue nada menos que su mejor amiga, Francia Raisa .

“Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que estaba muy abajo durante parte del verano y me preguntaban por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estaba muy orgullosa.

“Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes”, escribió la popular artista.

La intérprete texana de 25 años sorprendió a sus 126 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al publicar la imagen acompañada del mensaje y aprovecha para agradecer el cariño de su familia y el trabajo del equipo médico, pero, sobre todo, a su amiga donante, que según difundió ET Canada tiene 29 años.

"No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribe junto a la foto en la que ambas aparecen en una camilla de hospital en lo que parecen ser los momentos previos a la intervención quirúrgica. Una publicación que en menos de una hora ha conseguido alcanzar más de un millón de Me Gusta y 24 mil comentarios. Un mensaje que acompaña también de dos fotografías en las que muestra la cicatriz de la operación en su vientre.