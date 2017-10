Introdujo 10 rifles a la habitación del hotel autor de la masacre en Las Vegas

Las Vegas, Octubre 03 – . Las escenas de terror en Las Vegas tras la peor masacre de la historia de Estados Unidos desde el 11 de septiembre fueron innumerables. Quizás de las que más impactaron fueron algunas como la que describió al programa televisivo. ‘Today’, el testigo, Russell Bleck: “ veteranos de guerra tapando los agujeros de bala con sus propios dedos”.

Ese tipo de acciones son las que se quedaron grabadas en las mentes de algunos supervivientes, otras esferas, en cambio, llevan una dinámica paralela que parece difícil de entender ante la magnitud del ataque perpetrado por un lobo solitario llamado Stephen Paddock.

Las acciones de American Outdoor Brands Corp.’s, la compañía matriz de una de las marcas de armas más conocidas, Smith & Wesson, subieron un 3.80 por ciento; las de Sturm, Ruger & Co . Inc. lo hizo en un 3.9 por ciento y las de Vista Outdoor Inc , un 3.0 por ciento.

Y todo porque un tipo de apellido, Paddock, decidió acabar con la vida de más de 50 personas y herir a cientos. La masacre impactó en las leyes de oferta y demanda, y los analistas sugirieron que el miedo a que la distribución de armas se regularicen provocó compras masivas y subidas de las acciones. Sólo este tipo de incidentes son capaces de incrementar los precios de estos activos después de que cayeran tras la relajación del presidente de EEUU, Donald Trump , con este tipo de regulaciones.

Pero nada de esto estaba en la mente de Paddock , quien fue descrito como un ‘lobo solitario’, capaz de introducir 10 armas en un periodo de cuatro días desde que comenzara su estancia en el hotel, Mandalay Bay de Las Vegas. El perpetrador de la masacre indiscriminada contra 40,000 personas que acudían a un concierto de ‘country’ no tenía antecedentes penales y disfrutaba con las apuestas. Su hermano, Eric Paddock , afirmó ante los medios que nunca hubiera imaginado que Stephen fuera capaz de hacer algo así.

“No teníamos ni idea”, afirmó, “ Estamos horrorizados . Estamos desconcertados y nuestras condolencias van con las víctimas”, esgrimió antes de confesar que su hermano no era “para nada un ávido tipo de armas”.

A pesar de ello, los hechos mostraron otra imagen bien distinta de Stephen Paddock , un hombre retirado que fue capaz de introducir diez rifles en la habitación de su hotel, poco a poco, y a lo largo de los días. Según Joseph Lombardo, Sheriff de Las Vegas, estuvo en el hotel desde el 28 de septiembre, solitario como su carácter y con una sangre fría que le han convertido en uno de los individuos más sanguinarios de EEUU.

Le gustaba jugar manos de póker de 100 dólares y la Policía no se explica cómo nunca estuvo bajo su radar. Fue imposible monitorear a este ciudadano, que como cualquier otro residente en el estado de Nevada fue capaz de adquirir armas de fuego sin problemas. Allí, la munición es ilimitada y tampoco hay prohibiciones para adquirir armas automáticas y semiautomáticas. Se trata de una de las regiones de EEUU más relajadas en la adquisición de armamento.

Paddock fue localizado en su habitación ya fallecido, y las autoridades fueron capaces de localizar su cuarto debido a la activación de la alarma tras el humo que dejaron sus disparos.

“El hecho de que tuviera ese tipo de armamentos es… de dónde sacó las armas automáticas?”, prosiguió el hermano del autor de la masacre. “No tiene un pasado militar ni nada de eso. Es tan solo un tipo que vivió en una casa en Mesquite (Nevada) , que conducía a Las Vegas a apostar”.

Tras el registro de la vivienda, la Policía encontró más armas en su hogar, las últimas informaciones apuntan a 18 pistolas, explosivos y miles de rondas de munición.