Invasión de espacios para personas discapacitadas, un reclamo de orden

Nuevo Laredo, Agosto 16 – . El no respetar los espacios destinados como estacionamiento para personas con discapacidad física, es un problema de conductores de vehículos que debe ser corregido con severidad por Tránsito y Seguridad Vial.

De manera cotidiana se puede observar cómo estos espacios especiales son invadidos por unidades motrices de personas que no tienen algún tipo de discapacidad y obstruyen una verdadera necesidad.

Los Hospitales como el del IMSS, ISSSTE, General, de manera recurrente enfrentan este tipo de problema personas que tienen algún tipo de discapacidad física temporal o permanente.

En el Hospital General de Zona del IMSS, por la calle Reynosa, la entrada principal regularmente está invadida por vehículos particulares que no son de personas con algún problema físico y peor aún, son estacionados sobre la banquetas.

En la entrada principal del Hospital del ISSSTE, por la calle Reynosa, la situación es similar, pues el espacio asignado para personas con discapacidad física es ocupado recurrentemente.

“A nosotros no nos hacen caso de que no se estacionen ahí. Nomás se bajan y se meten al hospital y dicen que no tardan”, replicó un “franelero” que se ocupa ahí frente a la clínica hospital del ISSSTE.

Algunos paciente, opinaron que se requiere de una campaña enérgica por parte de Tránsito y Vialidad a fin de evitar que estas situaciones se repitan en afectación de personas que requieren de un estacionamiento especial por sus problema físico.

