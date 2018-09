Investigan centro de rehabilitación de conducta sexual de curas en Houston

Houston, Texas, Septiembre 20 – . La policía de Montgomery, al norte de Houston, cateó un centro de rehabilitación para sacerdotes con problemas de conducta sexual, en busca de pruebas relacionadas con un exsacerdote de la iglesia católica en la comunidad de Conroe, acusado de abuso sexual contra dos menores.

Las autoridades no detallaron lo que buscaban en el centro de rehabilitación Shalom Center, enlistado por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos como un centro de tratamiento para sacerdotes involucrados en crímenes de abuso sexual.

Al menos 25 agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, del Departamento de Policía de Conroe, y de la Oficina del Procurador del Condado de Montgomery, estaban en el lugar.

Manuel La Rosa López, un exsacerdote de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Conroe, se entregó a las autoridades el 11 de septiembre pasado, después que el Departamento de Policía de Conroe emitió una orden de arresto, luego que el religiosos fue acusado de abusar sexualmente de dos menores hace casi 20 años.

La Rosa López está acusado de cuatro cargos de indecencia contra un niño. Los supuestos incidentes abarcan varios años a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000.

En fecha reciente, La Rosa López sirvió como pastor en la Iglesia Católica St. John Fisher en Richmond y vicario episcopal para los hispanos.

El jefe de la Oficina Especial del Delito de la Oficina del Procurador del Condado de Montgomery, Tyler Dunman, dijo que se cree que López recibió tratamiento en alguna instalación, pero que no está claro qué tipo de tratamiento recibió el sacerdote.

Agregó que la presencia policial en el centro de rahabilitación “es el resultado de una búsqueda de la ubicación en Fort Bend y la Iglesia Católica Sagrada Corazón. Creemos que hay documentos aquí que serían importantes para nuestra investigación sobre este sacerdote”.

Dunman dijo que “estamos recibiendo muchas buenas llamadas y referidos a nuestra oficina, así como al Departamento de Policía de Conroe, y estamos pidiendo al público que continúe colaborando”.

Indicó que algunas de esas llamadas provienen de fuera de Texas, y afirmó que se continúa haciendo un seguimiento de esa información, pero se negó a proporcionar algún detalle.

Las dos víctimas, un hombre y una mujer, denunciaron en fecha reciente el presunto abuso de parte del sacerdote, luego que se hicieron públicos numerosos informes que detallan varios escándalos sexuales en la Iglesia Católica. No hay un estatuto de limitaciones sobre tales crímenes sexuales.

Una segunda víctima informó a la policía que ocurrieron incidentes mientras asistía a la escuela en la iglesia.

Durante el año 2000, la víctima describió la conducta de La Rosa López como un “comportamiento de aseo”, que consistía en besarse y tocarse. El 11 de abril de 2000, el religiosos supuestamente acarició a la víctima tocándole el pecho con las manos.

Según la orden, la víctima femenina creía que estaba en una relación romántica con La Rosa López y registró incidentes en un diario. El padre de ella encontró el diario y determinó que los incidentes eran sobre La Rosa López y reportó los hechos a la iglesia.

El resultado, según la orden, fue que el sacerdote fue trasladado lejos de la iglesia y la familia de la niña se mudó de Conroe.

La arquidiócesis reportó ambos incidentes a Servicios de Protección Infantil, dijeron funcionarios de la iglesia.

