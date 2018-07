Irreconocible Kylie Jenner; sólo se  quitó el relleno de los labios  

Qué es lo primero qué te viene a la mente cuando piensas en el apellido Kardashian? Seguro Dinero, Polémica y cirugías, muchas cirugías. Todas han pasado por el bisturí y se han hecho varios arreglos, en ocasiones innecesarios.

Recientemente, la más pequeña -y popular- del clan, Kylie Jenner, dio de que hablar al revelar que se quitó relleno de uno de sus rasgos más destacados: los labios.

En años anteriores, causaron tanto furor que miles de adolescentes alrededor del mundo soñaban con tenerrlos igual de carnosos que la modelo.

Pero bueno, ella decidió reinventarse y tenemos que decir que ¡se ve mejor que nunca!.

A través de un par de fotos en su cuenta de Instagram dio a conocer su nueva apariencia natural.

Me deshice de todo mi relleno”, respondió a la duda de un fan añadiendo unos emojis al final de su comentario.

De igual manera, publicó un video en Snapchat donde se ve con más claridad su rostro y su cabello real.

La eliminación del relleno se produce aproximadamente tres años después de que Jenner confirmara que recibió una mejora en sus labios cuando tenía sólo 16 años, según Vogue.

Kylie los rellenó supuestamente después de que un chico se sorprendió de que besara bien a pesar de sus “pequeños” labios, según sus propias palabras.

Tenía los labios muy pequeños, y fue, uno de mis primeros besos, y un tipo me dijo: ‘No pensé que serías una buena besadora porque tienes labios tan pequeños’. Me lo tomé muy duro. Realmente me afectó. No me sentía deseable o bonita”, dijo en el spin off “Keeping Up With The Kardashians, The Life Of Kylie”.

Se ve genial ¿no?

