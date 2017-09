Jojutla en ruinas; surge la desesperación de damnificados por ayuda del gobierno

Cuernavaca, Morelos, Septiembre 21 – . En medio de la destrucción de numerosas viviendas, la muerte de al menos 16 personas y los gritos desesperados de la población por ayuda, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo ayer en Jojutla, la población de Morelos más afectada por el sismo del martes.

Expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de los fallecidos y estableció su compromiso por continuar con la búsqueda de personas desaparecidas y atrapadas bajo los escombros, brindar auxilio a los damnificados y ayudar a la reconstrucción de las casas.

“Les pido tengan la confianza. Tienen mi compromiso hecho ante ustedes de manera pública, de que estos apoyos van a fluir para la gente que lo necesita. Y les pido que se cercioren que nadie que no haya sido afectado vaya a lucrar o a recibir estos apoyos; son exclusivamente para quienes quedaron lastimados y afectados. Les pido que puedan constatar esto y sean los primeros en alzar la voz cuando alguien distinto de quien resultó afectado esté recibiéndolos’’, expuso el mandatario en uno de los varios mensajes dirigidos a lo largo de su recorrido por las calles de esta población de poco más de 50 mil habitantes.

En esta gira hubo escenas en las que algunos habitantes reclaman desesperados la pérdida de su vivienda, falta de alimentos y de atención médica. Esto, incluso, en medio de los discursos del mandatario. Ante uno de esos planteamientos, Peña encaró a un hombre: “A ver, no me grite. Y les pido me presente su atención, amigo. ¡Présteme atención….! Yo me voy a encargar de ello. Amigo, ¿puedes escuchar? Vamos a hacer el censo correspondiente… van ustedes a ver sus casas marcadas’’, al tiempo que pedía tranquilidad. Y enseguida preguntaba: “de quién es ese dron? Bueno, no importa de quién sea… Déjenlo, ahí, a ver, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Vamos a marcar las viviendas. De quién es este dron, de quién es? No importa de quién sea.” Después del mediodía Peña Nieto había salido en helicóptero de Los Pinos hacia Jojutla. Viajó acompañado de los secretarios de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón.

Al llegar allá inició el recorrido por las calles llenas de escombros y restos de las viviendas, de acuerdo con las videograbaciones disponibles. En uno de sus discursos dijo que ésta es la población morelense más afectada y que su presencia ahí, además de expresar solidaridad, tenía como propósito establecer el compromiso de su gobierno para apoyar a los damnificados.

“Apelo a que tengamos, guardemos serenidad; que estemos dispuestos a ser solidarios con las familias que resultaron afectadas y estemos en la disposición de ir recibiendo las ayudas, los apoyos que van a fluir a partir de saber exactamente cuáles fueron las viviendas afectadas’’, pedía el mandatario.