Júbilo en artes, recibe mexicano el Premio Prix Benois de la Danse 

Isaac Hernández (Guadalajara, 1990) recibió el premio Prix Benois de la Danse, considerado el galardón más importante de la danza, con lo cual se convirtió en el primer mexicano en recibirlo, a unas semanas de que traiga su gala Despertares al Auditorio Nacional.

Dicha gala está programada para el 25 de agosto y estará acompañado por los primeros bailarines de la Ópera de París y New York City Ballet, detalló su oficina de prensa con sede en México.

Al respecto, el bailarín aseguró que este galardón es un reconocimiento que muestra su compromiso por representar a México. “Es para mí un honor y un gran orgullo representar a México dignamente en el mundo… Ser el primer mexicano en la historia que gana este importante premio es muestra de que todo se puede alcanzar si perseveramos en nuestros sueños”, expresó.

Y lo dedicó a sus seguidores: “Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y profesional”.

Hernández, bailarín principal del English National Ballet en Londres, recibió ayer el galardón en el legendario Teatro Bolshoi de Moscú. Fue nominado en enero pasado en la categoría a Mejor Bailarín, gracias a sus extraordinarias interpretaciones en La Sylphide, con el English National Ballet; y en Don Quijote, con la Ópera de Roma, ocasión que le permitió trabajar bajo la dirección del legendario bailarín ruso Mikhail Baryshnikov.

Con esta distinción, Hernández se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del ballet mundial actual, con una excepcional carrera internacional que lo ha llevado a ser reconocido como uno de los bailarines más sobresalientes de nuestros días.

Y añadió: “Deseo que, a través de mi trayectoria, los jóvenes tengan la certeza de que nuestros más grandes anhelos se pueden lograr si trabajamos para ello. Es importante que en la vida hagamos lo que disfrutamos, lo que nos mueve a ser mejores y nos hace creer en nuestras virtudes”.

El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al bailarín Isaac Hernández, quien se convirtió en el primer mexicano en recibir el Prix Benois de la Danse, uno de los máximos galardones de la danza internacional.

El mandatario mexicano reconoció la labor del bailarín y expresó: “¡Muchas felicidades por este importante reconocimiento a tu talento y trayectoria, Isaac!”.

