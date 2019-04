Júbilo en Cd. Madero al invertir AMLO 3 mil 500 mdp en refinería

Nuevo Laredo Express

Cd. Madero, Abril 02 – . El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se invertirán tres mil 500 millones de pesos para rehabilitar la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

El mandatario federal indicó en su cuenta de Twitter @lopezobrador_, que seis refinerías están operando sólo a 30 por ciento de su capacidad.

En su visita a dicha refinería, aseguró que “tiene más de un año prácticamente parada”, por lo que esa inversión será para ponerla a producir “y no estar comprando la gasolina en el extranjero”.

“Ya se lanzó la licitación, la convocatoria el día 18 de marzo, para la nueva refinería y se tiene un mes para aclaraciones. Ya contestaron las cuatro grandes empresas que son especialistas en construir refinerías que sí tienen interés en participar, que es un procedimiento, primero se hace la invitación y ya contestaron las cuatro empresas que sí quieren participar y el 18 de abril se vence el plazo para recibir las propuestas de estas empresas y luego se decide de acuerdo a lo que más convenga, no solo en función del precio, del costo, sino de la calidad del trabajo y la responsabilidad para que se cumpla con el compromiso en tiempo y también que no se amplíe el presupuesto”, expresó.

“Una vez que se decida que empresa va a construir la nueva refinería, quiero hablar con los gobiernos de los países que tengan que ver con estas empresas, si es un país o dos países quiero hablar con los gobiernos para que nos ayuden a recomendarle a la empresa en cuestión que cumpla. No queremos que suceda lo se Odebrecht o de otras empresas extranjeras que no solo corrompen y dan sobornos a funcionarios sino que incumplen con los compromisos, no terminan las obras, se quedan tiradas y se afecta mucho al erario, al patrimonio nacional”.

