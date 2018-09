Júbilo ganadero, presas casi llenas aseguran los hatos, reportan ranchos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 28 – . Con 10 pulgadas en promedio de lluvia la mayor parte de la región, el sector ganadero se declaró a la espera de una buena temporada de invierno al aparecer aseguradas de agua las presas con un llenado al 75 por ciento.

“Ahora sí ha llovido en toda la región, lo que permitió no solamente el acumulamiento de agua para dar de beber al ganado, sino la humedad suficiente para reponer los pastos”, declaró Felipe Javier Fernández Martínez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo-Ciudad Guerrero, dijo que las lluvias durante el presente mes, las que rompieron una sequía que se prolongó durante nueve meses.

Fue entonces que citó que además de comenzar a reponer de pastizales el campo, las presas en su mayoría acumularon un 75 por ciento, lo que permite asegurar un buen invierno y alistarse para el siguiente año.

Acerca de la intensidad de las precipitaciones pluviales, expresó que no ocasionó daños en cercados y caminos, pues fueron más los beneficios en la mayoría de los ranchos de la región dio el productor ganadero.

“Ahora sí hay humedad pareja, pues cuando anteriormente los ranchos de la Ribereña habían sido los menos beneficiados, en esta última lluvia fue más copiosa allá que por la Carretera Nacional y Piedras Negras”, mencionó.

El presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo, dijo que al ser el agua el elemento básico para el sostenimiento de rancho y animales, hace imprescindible contar con presas con niveles suficientes de agua.

Mencionó que el mes de Septiembre del año pasado, fue más abundante la lluvia, debido a que ocasionó reventaran más de 70 presas en la región, así también provocó daños como cercados y caminos destruidos en la mayoría de los ranchos.

Fernández Martínez, asintió que la suma de aproximadamente 10 pulgada de lluvia acumulada en la región, será suficiente para enfrentar el invierno ya próximo y alistarse a su vez para el año que viene.

“Definitivamente esperamos un buen invierno. No nos podemos quejar. Hay humedad suficiente para propiciar el reverdecimiento del campo y resistir la temporada de invierno”, sostuvo.

