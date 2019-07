La cosa es estar en marquesina; Ale Guzmán dice Frida tiene trastornos

Cd. de México, Julio 03 – . Alejandra Guzmán decidió romper el silencio y por fin habló sobre el por qué el las agresiones que ha tenido Frida Sofía, su hija, con ella.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano -de Imagen Televisión- la cantante explicó que todos los problemas que ha tenido recientemente con Frida se deben a un trastorno límite de personalidad que sufre.

He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy. Ella necesita ayuda porque tiene trastorno de personalidad. Tiene todo para ser feliz, pero ella necesita amor propio, necesita pedir ayuda, una terapia importante”

De igual forma, La Guzmán asegura que las quejas recientes y las polémicas declaraciones donde su hija afirma que ha sido una pésima madre se deben a que está influenciada por alguien.

Frida no es así, está influenciada por alguien. Varias personas. Sí sé quiénes son. Qué lástima que no se dé cuenta. Que dios los bendiga porque todo se les regresa. Hay que tener el valor para afrontar las cosas directamente. Si tienen algún problema conmigo aquí estoy. Pero que se metan con mi sangre, con alguien con menos experiencia en esto se me hace muy bajo, muy mala leche”

Gustavo Adolfo Infante no dejó pasar la oportunidad para preguntarse acerca de los rumores que afirman que le ha bajado a varios novios.

Yo nunca le bajé el novio, jamás le haría daño a Frida de esa manera. Si no se lo hago a mis amigos, cómo le voy a hacer eso a mi hija. Eso está fuera de la realidad. A veces el alcohol distorsiona las cosas”

Alejandra, por otra parte, afirma que ha intentado comenzar una nueva relación porque la que actualmente existe ya no tiene respeto. Incluso afirmó que Frida Sofía le ha pegado varias veces.

Me alejé porque me podría hacer mucho daño. Hubo mucho alcohol, resentimientos, muchas cosas que no ha perdonado y no ha querido ver porque de que he estado ahí he estado ahí”

Aunque asegura haber cometido errores, la rockera recalca que es la única persona que tiene en su vida y que ha hecho todo lo posible por ser una gran madre.

