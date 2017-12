La increíble vida del portero de la Selección de Colombia, René Higuita

Cd. de México, Diciembre 26 – . El cancerbero de los arcos en Colombia y en la selección de aquel país será por siempre René Higuita. Fue inmortalizado por una jugada que quedó como una de las más espectaculares entre los porteros además de sostenerse en un nivel superlativo durante años.

En su puesto, José René Higuita Zapata ha sido uno de los mejores sin dudas y por ello es conocido en casi todo el mundo. Aunque más famosa aún fue la jugada del Escorpión ! Continúa para descubrir datos que no sabías, incluyendo su increíble cambio físico!

Los problemas con la Justicia han sido cosa seria para Higuita. En 1993 fue detenido por estar involucrado en un caso de secuestro . Lo que explicó fue que hizo de intermediario para conseguir la liberación de la hija de un amigo pero ello está prohibido en Colombia. Por ello, pasó seis meses en prisión.

Otro de los hechos más negros que ha marcado la vida de René Higuita fue cuando declaró ser amigo del famoso narcotraficante Pablo Escobar. Su relación fue tan cercana que los compatriotas se juntaron en varias ocasiones en la cárcel donde el líder narco estaba recluido .

El portero tomó la drástica decisión de iniciar una huelga de hambre cuando fue detenido el 2 de junio de 1993 por haber sido intermediario en un secuestro en el cual posibilitó la liberación del rehén . Fueron ocho días en los cuales no se alimentó y por lo que expresaba su abogado “ tenía un estado de salud deteriorado “.En septiembre de 1995, Higuita llegó al punto máximo de reconocimiento cuando en el amistoso entre Inglaterra y Colombia en Wembley, rechazó un balón de aire con un escorpión ! Un despeje acrobático en el que impulsó su cuerpo hacia adelante y remató con los talones de los pies.

El arquero colombiano dio positivo en un control antidoping de la Federación Ecuatoriana de Fútbol mientras se desarrollaba en el Aucas. Fue el 24 de octubre del 2004 frente al Olmedo y la sustancia prohibida fue cocaína . Tiempo después, reconoció haber tomado la droga en una fiesta.

“ Estoy cansado del René feo. Quiero ser René el guapo ” había declarado el portero antes de realizarse varias operaciones estéticas en su rostro. El hacedor del Escorpión se retocó los músculos de los abdominales con una lipoescultura . Además, se operó la nariz, modificó sus mejillas con un implante de silicona y reconstruyó sus párpados.

La trayectoria de un futbolista puede cambiar mes a mes y así como hay jornadas positivas, las hay negativas. En el Mundial de Italia 1990 , Higuita con Colombia enfrentó a Camerún. El portero salió del área controlando el balón y Roger Milla se la quitó. El delantero definió ante la portería vacía y anotó el gol que le valió la eliminación a los Cafeteros .

En aquel certamen, Higuita fue el portero titular del Atlético Nacional de Medellín donde jugó desde 1987 a 1991. En el torneo que lo consagró, marcó un gol de penal y atajó cuatro. Ese título potenció su carrera ya que es de los pocos títulos colombianos a nivel continental.

Su figura era tan grande que traspasó el ambiente del fútbol. Fue en 2005 cuando participó de La isla de los famosos en Colombia. Éste fue un reality show que tuvo mucho éxito en el cual los personajes, que eran famosos de diferentes áreas, debían sobrevivir a los juegos y demás actividades. Con René Higuita también compitió Leonel Álvarez.

En 1991, el portero colombiano se unió a las filas del Real Valladolid de España . Lo sorprendente es que la institución española se decantó por fichar a otros dos colombianos, el Pibe Valderrama y Leonel Álvarez. Quizás haya sido por influencia de su entrenador, Francisco Pacho Maturana, mismo entrenador en Italia 90 de Colombia.

Higui es una joven que estuvo detenida por ser acusada de haber matado a su esposo en Argentina mientras ella sostiene que fue en defensa propia. A ella, Eva Analía de Jesús, la apodan Higui por su parecido con el portero y fue quien conmovió al verdadero Higuita. Éste se contactó con ella y la apoyó en su complicada situación.

En julio del 2017, el ex arquero de Nacional retornó al club de sus amores para dar una mano en el lugar donde más sabe, en la portería. Se convirtió en el instructor de arqueros del club y parte del cuerpo técnico que comanda Juan Manuel Lillo. “ Siempre la he tomado como mi casa, estoy agradecido a todos ” esbozó.

La jugada que lo marcó para toda la vida fue tan sorprendente como efectiva aquel día de 1995. “ El Escorpión nace cuando empiezo a jugar con un niño en una publicidad donde él hace una chilena o chalaca ” comentó. Y añadió: “ La idea era que yo la haga al revés y entonces empecé a practicarla “.

Desde el 2011 que Higuita se instaló en el país de medio oriente. En primer lugar, fue el entrenador de arqueros del club Al-Nassr para luego quedarse con la posición de director técnico . La salida del italiano Fabio Cannavaro le posibilitó tomar las riendas de manera oficial ya que había sido interino previamente.

El ex portero de Atlético Nacional sacó pecho por su nación porque según él, ellos han comenzado a rendir en el seleccionado. “ Los jugadores del extranjero no se habían destacado en la selección hasta ahora, había que tenerles paciencia ” recalcó. Y puntualizó en James Rodríguez: “ Él no sería el mismo jugando en Colombia que en Europa “.

