La seguridad nacional es el reto, Meade en campaña por Coahuila

Saltillo, Coahuila, Abril 26 – . José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, destacó que el reto en materia de combate a la inseguridad es pasar de los desafíos de seguridad nacional a los de seguridad pública.

México podría ser un país en donde el reto de la seguridad fuera un problema de seguridad pública y México hoy es un país en donde el reto de seguridad es, en muchos casos, de seguridad nacional y en muchos casos de seguridad interior, en donde los cárteles disputan con las autoridades la gobernanza del sector y del territorio; eso sí podemos cambiarlo y podemos cambiarlo sin duda”, señaló.

Además, dijo, debe reducirse el índice delictivo a los estándares de los países desarrollados, México no debería tener una circunstancia diferente de seguridad al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y agregó que está listo para enfrentar dicha problemática.

En su segundo día de campaña electoral en Coahuila, José Antonio Meade encabezó un encuentro con simpatizantes y candidatos a diversos puestos de elección popular en Ramos Arizpe, donde detalló su propuesta integral en materia de seguridad, basada en la prevención, disuasión y rendición de cuentas.

Los mexicanos estamos hartos de ver delincuencia sin consecuencias y el elemento central de la estrategia es que el que rompa la ley enfrente las consecuencias y la cárcel”, puntualizó el abanderado del tricolor.

En este sentido, el candidato presidencial del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza subrayó que la seguridad será un tema central para el país en los siguientes años y reiteró que, frente a la crisis de inseguridad del país, sí importa quién gobierna, ya que ésta se agudizó en entidades gobernadas por el Frente, mientras en las que encabeza el PRI disminuyó de forma exponencial.

Además, el abanderado de Todos por México respondió a Andrés Manuel López Obrador que no declinará en favor de nadie, como aseguró el tabasqueño.

Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro se hará realidad el 1 de julio que es que habré de ganar la elección”, destacó.

Además, descartó que se haya emprendido una “guerra sucia” en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ya que destacó que esta práctica ocurre cuando los ataques son anónimos y con datos falsos.

Cuando son datos ciertos, pues la ‘guerra sucia’, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre. Cuando uno aporta datos, no puede hablarse de ‘guerra sucia’. Cuando uno aporta datos que desacreditan un dicho, lo único que queda, en realidad, es que se mintió”, reiteró.

Me gusta: Me gusta Cargando...