Laura, Horacio y Baudelia, promesa de trabajo con propuesta ciudadana

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 20 – . Con la asistencia de decenas de integrantes de la CNOP encabezados por su líder, Benjamín García Marín se realizó un mega-pegoteo en crucero de Eva Sámano e Iglesias Calderón, en apoyo a la candidata a diputada local por el tercer distrito, Laura Valdez Covarrubias. Saludando a los automovilistas, platicando y entregando sus propuestas de campaña fue como Laura Valdez se ganó la confianza de los vecinos de la colonia Francisco Villa y de la 150 aniversario que circulaban por este crucero. «Quiero que conozcan mis propuestas, que se enteren de que los candidatos del PRI somos los más capacitados para legislar en Tamaulipas, les pido que razonen su voto y comparen a los candidatos» le comentó Laura Valdez a una familia de un joven automovilista. Maria del Socorro Sánchez, vecina del sector comentó que había escuchado de Laura Valdez, pero que no conocía sus propuestas y después de platicar con Laura ya está convencida que ella es la mejor opción. «No la conocía en persona, solo por Facebook supe de ella, ahora que ya platiqué con ella y me contó que luchará por que regresen las estancias infantiles y los apoyos que tiene para nosotras las madres de familia, pues me convenció para votar por ella» añadió la madre de familia. La candidata tricolor expresó su agradecimiento a las personas que confían en su proyecto y que ya están haciendo equipo con ella para continuar trabando y lograr ser su voz en el congreso del estado. Para finalizar, invitó a todos los automovilistas y peatones del sector a salir a votar el próximo 2 de junio por los candidatos del PRI para poder seguir trabajando y elaborar iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los Tamaulipecos.

–HORACIO Y ARTURO, DUPLA EN EL CONGRESO POR LA CIUDAD–

Horacio Seoane Yeme, candidato a Diputado Local por el Distrito 2 del Partido Revolucionario Institucional, reconoce el trabajo que ha venido realizando su fórmula Arturo Peña Treviño.

“Es admirable el ímpetu, experiencia y compromiso con nuestro partido y toda la sociedad de Arturo Peña Treviño, cada día cada momento existe algo que aprender de él.” Comentó Seoane Yeme. Durante todos los recorridos en colonias se les ha visto presentes a la fórmula tricolor que destaca la juventud y la experiencia, logrando un triunfo este próximo 2 de junio. “Siempre reconoceré que eres una pieza fundamental en este proyecto, seguro estoy seré diputado y de la mano legislaremos por nuestro Distrito, Nuevo Laredo y Tamaulipas.”, concluyó Seoane Yeme

–LA MAESTRA BAU, LA CANDIDATA QUE CONVIENE: RESERVAS–

En el recorrido que la maestra Baudelia Juárez García realizó por calles de la colonia Reservas Territoriales, dejó establecido una vez más porqué es la diputada local que le conviene a Nuevo Laredo: Aseguró que de llegar al Congreso del Estado vigilará la correcta aplicación de cada peso, en las obras que más necesita la población, primordialmente en lo que se refiere a pavimentación, bacheo, alumbrado público y reparación de fugas de agua y drenaje.

La candidata del PRI a diputada local por el primer distrito electoral realizó una de las caminatas más extensas de su campaña en la que promovió fuertemente el voto ciudadano a favor de la fórmula priísta, porque son las que traen las mejores propuestas y además, van de la mano con lo que la gente ha anhelado por mucho tiempo.

Casa por casa, cuadra por cuadra, la maestra avanzó por calles y avenidas, en donde padres de familia, jóvenes y niños le mostraron su afecto y le aseguraron su total respaldo en las elecciones del 2 de junio con su voto en las urnas.

El señor Octaviano Martínez Salazar dijo que junto con su familia votarán por la maestra Baudelia porque con ella podría empezar una nueva etapa de mejores condiciones de vida para los neolaredenses, porque el actual gobierno ya no satisface las demandas citadinas.

“Me parece una persona muy bien y esperemos que dé todo lo que se pueda para empezar una nueva era… Me parece magnífica, está muy bien y esperemos que este 2 de junio vamos por el triunfo, ganemos, para empezar otra nueva era, una nueva etapa para el PRI, esperemos que salga otra etapa para el PRI.

“Muy importante que vuelva el PRI otra vez a retomar, porque aquí el PAN como que ya no está haciendo nada y el PRI es de la gente de abajo y el PAN es gente acomodada, y el PRI es pura gente de abajo, de los pobres… vamos a votar por el PRI”, dijo el vecino.

