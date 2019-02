“Le fallé al ser que más amo”, dijo la mujer que se suicidó con su hijo

Bogotá. Colombia, Febrero 13 – . El pasado 6 de febrero se conoció la historia de Jessy Paola Moreno Cruz, una madre colombiana que, agobiada por las deudas del sistema de préstamo gota a gota, decidió lanzarse desde un puente con su hijo, May Ceballos.

Jessy Moreno y su hijo murieron tras la caída de más de 100 metros de altura.

Esta historia le dio la vuelta al mundo, pues las imágenes del momento en que se lanza son muy fuertes.

Las autoridades informaron que la mujer había decidido terminar con su vida tras ser agobiada por las deudas del gota a gota y que no era el primer caso de ese tipo. En 2016 un hombre se suicidó por la misma causa.

Este lunes se difundió, vía Facebook, la presunta carta que dejó Paola.

Explicó: “No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejó sola, sola”.

Respecto de su hijo, de diez años, añadió: “Le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo cómo sostener su estudio, no tengo cómo darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, cuánto lamento fallarte hijo, no tolero la idea de que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo…”.

Me gusta: Me gusta Cargando...