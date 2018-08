Legado de Octavio Paz se queda en México: Secretaria de Cultura

Cd. de México, Agosto 10 – . Sobre el legado del poeta Octavio Paz (1914-1998), la Secretaría de Cultura federal pasó de la incertidumbre al convencimiento. “Quiero asegurar de manera categórica que el legado de Octavio Paz y de Marie-Jo Tramini de Paz no está en riesgo y va a permanecer en nuestro país”, afirmó ayer María Cristina García Cepeda, titular de la dependencia, que ya ha iniciado los trámites para declarar Monumento Artístico el patrimonio intelectual del Premio Nobel de Literatura 1990.

Después de anunciar una exposición en el Museo Nacional de Antropología, la funcionaria estaba lista para despejar dudas. Contrario a la versión que la misma secretaría venía manejando, García Cepeda aseguró que no existe “un supuesto abogado” a nombre de Marie-José Tramini y que el sustento legal para defender el legado de Paz y su viuda se basa en “una previsión notarial testamentaria”, incluida por el poeta y ensayista en su propio testamento, en la que pide que su legado permanezca en el país.

Nosotros estamos, a través de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Cultura, haciendo los trabajos notariales y los trabajos jurídicos para precisar si existe o no un testamento de parte de la señora Marie-Jo; pero estamos apenas… esos trabajos podríamos iniciarlos cuando recibamos el acta de defunción, que será este jueves.

Lo que sí puedo asegurar categóricamente es que existe un testamento de Octavio Paz donde la heredera universal es Marie-Jo Paz; pero existe además una previsón notarial testamentaria, en la que asegura la permanencia de su legado en nuestro país”, dijo.

El embrollo en torno al legado del autor de El laberinto de la soledad inició inmediatamente después de la muerte de su viuda, Marie-José Tramini, sucedida el 26 de julio pasado. Tanto los editores de Paz en el Fondo de Cultura Económica, como sus amigos cercanos y especialistas en su obra, comenzaron a externar preocupación en torno al futuro de su legado, debido a la ausencia de herederos y de un testamento de Tramini en donde se establezca el desenlace que deberá tener su patrimonio.

El caso terminó por enredarse en la misma Secretaría de Cultura, donde su vocero Miguel Ángel Pineda declaró la existencia de un abogado, que había pedido el anonimato y que llegaría a la Ciudad de México ayer.

García Cepeda desmintió a su propio vocero afirmando que no existe “el supuesto abogado” y agregó que fue la misma dependencia quien solicitó a la Policía Federal el resguardo de las propiedades que pertenecieron al matrimonio Paz-Tramini.

No hay un abogado. El abogado que está viendo todo esto es precisamente el licenciado (Luis) Cacho, que es el jurídico de la Secretaría de Cultura, y estaremos informando aquí, de manera precisa, con toda transparencia. No estamos escondiendo nada, estamos actuando conforme a la ley y estamos actuando resguardando el patrimonio y el legado de Octavio Paz. No existe un supuesto abogado. Creo que ahí hubo quizás un malentendido. Nosotros dijimos que hablaríamos con los abogados de Marie-Jo, siempre y cuando existieran”, explicó la promotora cultural.

La secretaria añadió que hasta el momento se desconoce qué existe en las propiedades que pertenecieron a Paz; pero, a fin de resguardar lo que allí se conserve, se pidió vigilancia policiaca.

La Secretaría de Cultura, de manera inmediata después del fallecimiento de Marie-Jo, tomó las previsiones con el comisionado de la Policía Federal para resguardar los inmuebles; y están resguardados y nadie puede entrar ni salir, ni sustraer ningún documento.

No no hay un listado, pero en el momento que tengamos ya la sucesión testamentaria podremos iniciar los trabajos para poder hacer un levantamiento preciso de lo que existe. Pero definitivamente está garantizado que ese legado permanece en nuestro país”, aseveró.

MENOS DE UN MES

En el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), informó García Cepeda, deberá convocarse al comité encargado de realizar las declaratorias, para que redacte el documento en el que se establecerá el legado de Octavio Paz como Monumento Artístico; pero no pasará de un mes para que quede listo.

Está en manos del INBA. Tienen que convocar a una sesión extraordinaria del comité que hace las declaratorias, pero ya están trabajando en ese sentido. (…) Llevará posiblemente máximo un mes. Tenemos que tener el acta de defunción de Marie Jo, que la tendremos esta semana y en ese momento empezarán los trabajos notariales, los trabajos jurídicos, pero ya hemos iniciado”, detalló.

De las acciones que ha emprendido la dependencia para dejar el legado de Paz en México, aseguró, se ha informado a Presidencia de la República. La funcionaria se comprometió además, a que el caso quedará resuelto antes de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto.

En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña presentará hoy una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Cultura que informe sobre las acciones que ha realizado para proteger el legado del poeta y ensayista mexicano.

Marie-José Tramini y Octavio Paz se conocieron en los 60, mientras el poeta era Embajador de México en la India.

Me gusta: Me gusta Cargando...