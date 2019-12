Legítima defensa, será sin ser detenido para proceso: FAT

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 03 – . Como una respuesta a los tiempos se inseguridad y en pleno respaldo a los derechos de la ciudadanía, fue considerada la aprobación del Senado al derecho absoluto a la legítima defensa del ciudadano sin ser procesado penalmente.

La aprobación del Congreso de la legítima defensa, aparece en la reforma al Código Penal que permite que ante la intromisión de intrusos en los domiclios, el morador pueda defenderse sin enfrentar un proceso de tipo penal, explicó el abogado Arturo Javier López Córdova.

En opinión del presidente de la Federación de Abogados de Tamaulipas “Licenciado Javier López Ríos”, es trascendental este cambio en nuestra Constitución, luego que al suceder un incidente de este tipo donde el morador de la vivienda enfrentaba, lesionaba o mataba a un delincuente en defensa de su seguridad, la de su familia y propiedad, no escapaba a enfrentar un juicio para deslindar responsabilidades y de mostrar legítima defensa.

Asintió en que los efectos que busca este ajuste a la Constitución prácticamente desaparecen aquello de ser detenido y enfrentar un juicio hasta comprobar que fue en legítima defensa. Esto es que se le da ahora un respaldo total al morador de la vivienda sin enfrentar la comisión por el delito de lesiones u homicidio.

La reforma aprobada por unanimidad, destaca la legítima defensa contenida en el Código Penal, lo cual permitirá que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente, o no) que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente.

“Esto es bueno, pero que no se vaya a abusar. Vivimos en un país donde nuestra cultura es echar mentiras y entre ello se argumenta la defensa propia. Esto es un hecho trascendental, vendrán más cambios para la transformación”, asentó López Córdova.

Aclaró el abogado que la iniciativa aprobada solamente garantiza la legítima defensa en viviendas y no en negocios o automóviles propiedad de la víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda aplicar a los negocios y vehículos.

