Lesly, de joven indocumentada de Acatlán hasta alcanzar Miss Texas

Houston, Febrero 17 – . Lesly García se convirtió en la primera latina en ganar el certamen “USOA, Miss Texas 2020”, la originaria de Acatlán de Osorio, llegó a Estados Unidos como indocumentada, pero logró la residencia de Estados Unidos por lo que decidió participar en el concurso de belleza para contar su historia de migrante.

La joven actualmente se encuentra viviendo en Houston, sin embargo, Lesly llegó a Estados Unidos desde que tenía 5 años junto con su madre, sus hermanos y su padrastro.

La historia de la joven de 24 años de edad comenzó cuando nació en Acatlán de Osorio, posteriormente cuando llegó a cumplir cinco años de edad se mudó a Houston, Texas junto con su madre, sus hermanos y su padrastro. Ahí realizó sus estudios hasta llegar a la universidad donde estudió la carrera de Periodismo y cuenta con una maestría en Producción de Medios Digitales en Sam Houston State University.

La oriunda de Acatlán, Puebla gusta del baile clásico, pues desde muy joven comenzó a practicar ballet, es amante de los perros, pues en sus redes sociales ayuda a buscarles hogar a los que no tienen y también ha trabajado como voluntaria de diferentes fundaciones benéficas hasta que creó la suya, llamada “The warm Heart Project” en el año 2016, dicha organización tiene como objetivo promocionar el respeto y el amor a las personas y animales, pues al ser de otro país quiere ayudar a todos los que no tienen “voz” al ser inmigrantes como ella.

Estudié como indocumentada y no quería ser juzgada: Lesly

“Al ser inmigrantes en Estados Unidos, no tenemos voz, yo al ser una estudiante indocumentada no quería decirle a los demás porque tenía miedo de ser juzgada al verme diferente a los demás. Por ello a través de mis experiencias propias, sé de primera mano que se siente ser tratado injustamente; Así que en tan pronto me volví residente de este país sentí que debería dejar de esconderme y usar mi historia para poder ayudar a los demás” Escribió Lesly en su blog personal.

Lesly declaró que ha participado en 8 certámenes de belleza durante 4 años comenzando en el 2025, sin embargo, confesó que éstos han sido sin apoyo económico y sin ser entrenada como debería hasta el año 2019 donde obtuvo el octavo lugar que la llevó a la depresión hasta que por una amistad cercana la convenció de participar en un certamen que la llevó hasta el concurso de belleza “USOA Miss Texas 2020” representando a este estado en el que ganó el máximo título.

La acateca siempre ha tenido presente sus raíces, pues se siente orgullosa de ser poblana y contar con raíces mixtecas, pues su lema se enfoca en la humildad y ser amable con todas las personas que nos rodean, pues afirma que estos valores los ha puesto en marcha y le han ayudado a llegar hasta donde se encuentra actualmente.

Tras ganar el certamen “USOA Miss Texas 2020” el pasado 12 de enero de este año se convirtió en la primera latina en ganar este certamen, pues la historia de esta joven aún no ha terminado, ya que el próximo 10 de noviembre participará en el certamen “United States of America’s Miss 2020” en el que se disputará la corona con las otras 50 representantes de los estados que conforman el país estadounidense. Dicho certamen se celebrará en California, en donde la mexicana desea representar a todos los latinos y principalmente a Puebla, pues buscará poner el nombre de México en alto.

Me gusta: Me gusta Cargando...