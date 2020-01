Letal “cuesta de enero” tras 2019 sin crecimiento en autotransporte

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 27 – . El sector de autotransporte de carga vive un “cuesta de enero” con un adicional de riesgo, al arrastrar una falta de crecimiento la economía desde el año pasado y que no hace nada prometedor el 2020.

“Vivimos lo que cada mes de enero nos trae, que es la baja de carga y la torna una cuesta difícil. Sin embargo en esta ocasión, no hubo crecimiento el año pasado y nos ha despertado alertas”, declaró Carlos Fernández Martínez, empresario transportista.

El director general de Transportes Fema y socio de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), consideró que los tiempos de bajas ventas y la dificultad de inicio de inhiben toda posibilidad de inversión.

Fustigó la política del Gobierno Federal que insiste en impulsar los llamados jóvenes del futuro y adultos mayores, lo que según dará como consecuencia el fortalecimiento económico del país.

“Habla cada mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador muy motivado, insiste en el crecimiento y el combate a la corrupción pero se checa seguridad y sigue sin haber al igual que una economía confiable”, reprochó.

Sostuvo que este año será más difícil que los anteriores para el autotransporte de carga, pues si bien esta acostumbrados a manejar la cuesta de enero y partir de ahí para crecer en el año, en esta ocasión no será así pues se registró un 2019 abajo.

Fernández Martínez, dijo que si bien se tienen mensaje positivo diariamente de López Obrador y habla de crecer, no tiene el sustento en un proyecto que de la solidez a la economía en general.

“No pecamos de pesimistas. Hemos aprendido a sortear dificultades cada arranque de año, pero siempre con el apoyo que nos dejó el año anterior y de ahí partir con renovados esfuerzos, pero esta vez dejamos atrás un año pésimo”, asentó el empresario.

Me gusta: Me gusta Cargando...