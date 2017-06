“Levanta” comando a ocho en un negocio de ex gobernador en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, Junio 27 – . En las primeras horas de ayer un comando irrumpió en el restaurante Mar and Sea, propiedad de Juan Sigfrido Millán Lizárraga, ex gobernador de Sinaloa (1998-2004), y secuestró a un número aún no determinado de hombres.

Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública estatal, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, declaró que eran ocho personas privadas de la libertad, pero más tarde la Fiscalía General de Sinaloa dijo que no se tiene certeza de cuántas fueron. En rueda de prensa, el fiscal Juan José Ríos Estavillo dio a conocer que uno de los individuos sacados del Mar and Sea fue liberado.

Entre la una y la 1:30 horas de ayer, las autoridades recibieron el reporte de que 10 hombres fuertemente armados llegaron al restaurante en dos vehículos. Según versiones extraoficiales, se llevaron sólo a varones, entre comensales, meseros y músicos.

Se han estado recabando testimonios y se ha logrado identificar las características de los vehículos y el número de personas que llegaron armadas, reportó Ríos Estavillo. Indicó que las autoridades resguardaron nueve vehículos estacionados en el inmueble.

Al cierre de la edición, la fiscalía solo había recibido la denuncia de un familiar de una de las personas secuestradas e informó que al menos seis habrían sido liberadas.

El restaurante Mar and Sea está en el bulevar Diego Valadez número 1740, en el desarrollo urbano Tres Ríos, a unas calles de la fiscalía del estado. Es considerado uno de los establecimientos más exclusivos de la capital del estado y a él suelen acudir políticos y empresarios.

–DEL CRIMEN DEL HERMANO DE JC CHAVEZ–

Rafael Chávez González, hermano del ex campeón mundial de boxeo Julio Cesar Chávez, fue asesinado a balazos por dos desconocidos que ingresaron a su casa, en Culiacán, Sinaloa, para exigirle dinero.

El familiar del pugilista, apodado El Borrego, estaba en su domicilio, en la calle Juan de Dios Bojórquez, colonia Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros parientes, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que entraron a la vivienda, presuntamente para robar.

Casi a las 23 horas del domingo, autoridades de seguridad recibieron el reporte de que había una persona herida por arma de fuego; minutos después se confirmó que se trataba del hermano de Julio Cesar Chávez y que acababa de morir.

El fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, informó ayer que los dos atacantes, uno de ellos armado, entraron por la parte trasera del domicilio. Tras someterlos, les piden dinero y se los entrega Rafael Chávez en la recámara.

En esa habitación, precisó el fiscal, los peritos investigadores encontraron cinco casquillos, dos balas y un charco de sangre, además de la huella de una pisada.

El Borrego tenía 54 años y era el mayor de los hermanos del ex campeón de boxeo. También fue pugilista, aunque con menos trayectoria y éxito que Julio César, pues sólo tuvo 11 peleas.

En entrevista, el reconocido ex pugilista, quien acudió a los servicios funerarios de su hermano, dijo que tienen algunos indicios de los homicidas, pero por seguridad no dio detalles.

Meterse a la casa de mi hermano… No hay autoridad para nada ni para nadie. Lo único que le pido a la sociedad (es) que hay que unirnos y hay que luchar en contra de esos pinches delincuentes, expresó.

El ex campeón mundial recordó que su hermano fue un gran impulsor de su carrera. Él cayó en las adicciones, igual que yo, pero tenía más de ocho años limpio, aseguró.

Rafael Chávez abrió centros de rehabilitación en Culiacán, donde se atiende a más de 300 jóvenes con problemas de drogas, subrayó el ex pugilista.

Lo único que le pido al gobernador de aquí (Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel), es que hay que seguir echándole chingadazos a los delincuentes, que esto no vaya a quedar impune. Hay unas pistas que tenemos por ahí. Si ellos no actúan, pues hay que buscar la manera de que a esa gente se le agarre y pague por el delito que cometieron.

Denuncia amenazas de secuestro

Julio César Chávez denunció haber recibido amenazas de secuestro en Tijuana, Baja California “por parte de una persona que radica en Estados Unidos, la FBI sabe quién es. Yo traté de hablar con el gobernador (Francisco) Kiko Vega; es amigo mío, pero no sé si se ha hecho pendejo o se han hecho pendejas las autoridades de seguridad pública. Les pedí que prestaran servicio (de seguridad) para mí y para mi hija, pero se hicieron pendejos, porque no me contestaron nada ni me dieron apoyo”.