Levanta más “tempestades” Sarita; la corren de evento de Ricky Martin

Miami, Florida, Diciembre 13 – . Desde que murió José José su hija Sarita Sosa ha estado envuelta en polémica. Por un tiempo se convirtió en una de las villanas de los mexicanos y recibió miles de críticas por cómo se comportó con sus hermanos.

Ahora, nuevamente ha dado de qué hablar porque fue ‘bateada’ de una fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria.

De acuerdo con el programa de Youtube ‘Chisme No Like’, Sarita cree que por ser la hija del Príncipe de la Canción será bien recibida en todos lados, pero no es así, pues si bien ha podido codearse con famosos como Marc Anthony, a esta fiesta le negaron la entrada.

Ustedes saben que Sarita desde el día que murió José José se puso las pestañas, empezó a dar entrevistas, le gusta el fashion, le gustan las cámaras, le gustan las fiestas y está de fiesta como loca”, comentó Javier Ceriani.

Agregó que durante esta semana se realizó el Art Basel en Miami, una importante feria de arte contemporáneo que se presta para que varios artistas y casas de moda como Dior realicen sus propias fiestas de beneficencia.

En este contexto, Eva Longoria y Ricky Martin organizaron la propia para recaudar fondos para la fundación de la actriz y, según cuenta el periodista, Sarita llegó a la gala con su esposo Yimmy Ortiz, pero no les permitieron pasar por no estar en la lista de invitados.

Ricky Martin y Eva Longoria hicieron una súper fiesta (en Miami), glamurosa para la fundación de Eva Longoria y ahí va Sarita con el marido a entrar a la fiesta de Ricky Martin y Eva Longoria, pensando que por ser la hija de José José la dejarían entrar. Si no estás en la lista aunque seas Paulina Rubio, o quien sea, no entras”.

