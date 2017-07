Levanta polémica la rara relación del cantante Maluma con el INBA

Cd. de México, Julio 13 – . El Instituto Nacional de Bellas Artes, una de las dependencias más serias del país, dedicada a la cultura, creó polémica esta tarde en redes sociales, tras la publicación de un posteo en Twitter, en el que invita a los jóvenes y no tan jóvenes a terminar su tesis.

La banalidad que acompaña a la carrera del reguetonero, aliada a una de las instituciones más respetadas es lo que causa malestar.

El cantante ha creado verdadero enojo entre madres de familia con letras misóginas.

La coordinación de Literatura del INBA publicó el tuit acompañado de una imagen de Maluma sosteniendo un libro de Albert Camus.

El colombiano ha sido severamente cuestionado por la letra de esta canción. Inclusive en redes sociales la madre de una pequeña de seis años, casi siete, se cuestiona cómo es posible que siga interpretando esas letras, sabiendo que su audiencia es infantil y juvenil.

Este es el video de la señora: