Liberan a Elba Esther; la absuelven de delincuencia organizada y lavado

Cd. de México, Agosto 08 – . La ex dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida desde febrero de 2013.

Esta madrugada, en un mensaje a medios, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, defensor de la lideresa magisterial, informó que el primer Tribunal Unitario en materia penal le dio a conocer la resolución judicial con la cual se puso fin a todas las causas penales en contra de su cliente, quien se encontraba en prisión domiciliaria.

Gordillo Morales fue acusada por el Ministerio Público Federal a lo largo de estos cinco años de desviar más de mil 900 millones de pesos del SNTE, cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y utilizar un esquema similar al de los grupos delictivos para ocultar el origen y destino del dinero.

Se le acusó de incurrir en delincuencia organizada.

Gordillo Morales, a través de su defensor, dio a conocer un mensaje en el que refiere que le fue notificada su “absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta.

“Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal.

“Por lo anterior he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia.

“En diez días habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos; con oportunidad informaremos lugar y hora”.

El 16 de diciembre de 2017, Gordillo Morales fue trasladada a su departamento de Galileo 7, en Polanco, donde permaneció bajo custodia de agentes federales e impedida de tener todo contacto con personas que no fueran autorizadas por la Procuraduría General de la República, sin tener acceso a noticieros televisivos ni computadoras o a llamadas o visitas que no fueran autorizadas por el Ministerio Público Federal.

Desde febrero de 2013 Gordillo Morales también enfrentó acusaciones por los delitos de defraudación fiscal, de las que fue absuelta en mayo de 2017.

La defensa mencionó que Gordillo Morales salió ayer de su casa en la colonia Polanco para reunirse con su familia y detalló que el próximo 20 de octubre la maestra reaparecerá ante los medios de comunicación.

“El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos; con oportunidad informaremos lugar y hora”, se lee en la misiva que dio a conocer la defensa.

El 26 de febrero de 2013, Elba Esther Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca por elementos de la Policía Federal; la PGR la acusaba por desviar recursos del SNTE. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) se detectaron operaciones irregulares por unos mil 978 millones de pesos, ingresos provenientes de dos cuentas del SNTE.

Parte de la investigación de la PGR aseguraba que la maestra, a través de otras personas, triangulaba los recursos del Sindicato para cubrir gatos personales de Gordillo Morales como tarjetas de crédito, cirugías, cuentas de tiendas departamentales y alquilar de aviones.

Entre otras cosas, se habrían realizado 22 transferencias por un monte de 27 millones de pesos, aproximadamente, para cubrir compras en una tienda departamental en Estados Unidos.

Además, esos recursos del SNTE, según la PGR, también se utilizaron para realizar pagos a Ademex S.A de C.V, compañía de aeronaves ejecutivas, por un total de 34 millones 540 mil pesos, así como cuatro transferencias por un monto de 17 mil dólares a hospitales de California y a clínicas de cirugías estéticas.

