Liberan a estudiante en Dallas al ser detenido por error hace un mes

Dallas, Julio 24 – . Este martes por la tarde fue liberado Francisco Erwin Galicia, un joven nacido en Dallas, Texas, que pasó tres semanas bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La primera cosa que me dijo fue; mami me dejaron salir, estoy libre” dijo Sanjuana Galicia, madre de Francisco al diario The Dallas Morning News,

quien publicó por primera vez la historia.

La detención de Galicia parece haber sido una confusión relacionada con el hecho de que el joven contaba con un certificado de nacimiento de los Estados Unidos y también, años antes, había solicitado una visa como visitante mexicano para viajar a EEUU.

«No creyeron que sus documentos fueran reales»

El 27 de junio, Galicia, estudiante del último año de la secundaria de Edinburg, Texas, viajaba con su hermano y un grupo de amigos rumbo a un examen para ingresar a un equipo de fútbol cuando fueron detenidos en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Falfurrias, a unas 65 millas de su ciudad natal.

Cuando las autoridades solicitaron sus identificaciones, Galicia presentó un certificado de nacimiento del estado de Texas, una identificación y una tarjeta de Seguridad Social. Fue entonces cuando el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU lo detuvo por sospechar que sus documentos eran falsos.

Su caso se suma al de otros ciudadanos estadounidenses que han sido detenido por las autoridades federales de inmigración y que han sido obligados a demostrar su nacionalidad bajo la amenaza de una deportación.

Claudia Galán, abogada de Francisco, mencionó que el joven ha vivido en suelo estadounidense toda su vida pero “cuando la Patrulla Fronteriza verificó sus documentos, no creyeron que fueran reales”, dijo en una declaración a medios.

Francisco quien nació en la ciudad de Dallas, Texas en el año 2000, fue trasladado a una instalación de CBP mientras las autoridades trataban de confirmar la autenticidad de sus documentos.

Su hermano Marlon de 17 años quien nació en México y no cuenta con un estatus legal en EEUU, fue deportado de manera voluntaria a dos días después de ser detenido.

La razón por lo que CBP e ICE les tomó tanto tiempo determinar la ciudadanía del joven, es por que su madre, quién no es ciudadana estadounidense, sacó una visa de turista cuando Galicia aún era menor de edad, afirmando de manera falsa, que su hijo había nacido en México.

El problema fue que Sanjuana no estaba registrada como madre de Francisco en su certificado de nacimiento porque utilizó una identificación falsa cuando vivía y trabajaba en Dallas. El personal de Parkland usó el nombre en esa identificación en el certificado de nacimiento.

informó que el CBP descubrió la existencia de la visa después de tomar las huellas dactilares de Galicia. Los documentos solo permitieron alimentar la sospecha de la agencia de que los documentos del joven en los EEUU eran falsos.

Sanjuana, madre de Francisco, dijó que sacó la visa de turista para su hijo por que era la única manera en pudiera viajar de un lado a otro para visitar a su familia. Su madre no pudo conseguir un pasaporte estadounidense cuando su hijo nació ya que ella dió un nombre diferente en su certificado de nacimiento.

Galán, la abogada de Galicia, dijo que hace dos semanas el joven explicó el error cometido por su madre ante las autoridades de la CBP. Después de enviar copias de documentos adicionales que certifican que es ciudadano estadounidense como un certificado de nacimiento del hospital Parkland Memorial en Dallas, la tarjeta del seguro de salud, así como una tarjeta de identificación temporal y de la escuela secundaria, las autoridades continuaron con la detención de Galicia.

Desde el 27 de junio y hasta la tarde de este martes Francisco se encontraba recluido en el Centro de Detención de Pearsall ubicado al sur del estado de Texas.

