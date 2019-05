Liberan a los militares retenidos en Michoacán entre protestas a la acción

Morelia, Michoacán, Mayo 28 – . El gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, informó que los militares retenidos y desarmados en el municipio de La Huacana, la tarde del domingo, fueron liberados esa misma noche tras haber permanecido cerca de seis horas privados de la libertad.

La retención de los soldados ocurrió después de que éstos se enfrentaron a civiles para repeler un ataque armado. Lamentablemente, una menor resultó lesionada, pero se encuentra estable.

Afirmó que los efectivos castrenses se encuentran bien, y que todo se resolvió la noche del domingo.

El mandatario aclaró que las armas se devolvieron al grupo de civiles que retuvo a los militares. Su principal demanda es que no se les recojan; pero nosotros no vamos a tolerar a nadie, sostuvo.

El domingo, nueve soldados que realizaban un operativo de vigilancia ingresaron por la brecha que conduce a San Pedro Jorullo, ranchería de La Huacana, pero civiles armados que notaron su presencia comenzaron a dispararles.

Tras el enfrentamiento, los gatilleros huyeron y dejaron abandonadas varias armas de alto poder, por lo que los militares las decomisaron.

Lugareños que se percataron de la refriega se comunicaron con personas de esa región, para avisar que dos pobladores habían resultado heridos (entre ellos una menor). Las lesiones no pusieron en riesgo su vida, aseguraron fuentes gubernamentales.

No obstante, el grupo de soldados fue retenido, desarmado y jaloneado por pobladores en la cabecera municipal, cerca del Hospital Regional, según se observó en un video que circuló en redes sociales.

En la imagen, un sujeto le reclama al mando militar del grupo que les devuelva las armas aseguradas. Mira, viejo, no estamos jugando, quiero las armas; los sujetos afirmaron pertenecer a un grupo de autodefensas. Versiones periodísticas refieren que en esa región no hay grupos de este tipo.

Queremos todas las armas; me las mandan en un carro particular a La Huacana. Somos el pueblo, no somos gente armada y estamos esperando las armas.

Aureoles informó que 350 elementos de la policía de Michoacán reforzarán la seguridad de Zamora para evitar que la seguridad municipal sea sorprendida, como ocurrió el domingo pasado cuando fueron atacados por decenas de pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación, con saldo de cuatro agentes muertos y nueve lesionados.

La Secretaría de la Defensa Nacional envió a Zamora policías militares con vehículos artillados, para reforzar los operativos, indicaron fuentes oficiales. Efectivos de la misma coordinación regional llegaron a ese municipio con la instrucción de coordinarse con las autoridades estatales y municipales en labores de vigilancia.

