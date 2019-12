Lidera NLD entre municipios al definir Plan de Obras Pública 2020

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 19 – . Con un presupuesto de 767 millones 640 mil 660.84 pesos, el Cabildo aprobó por unanimidad el Plan de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2020, en el que se destinó el 57% de las obras al mejoramiento de vialidades.

El presidente municipal Enrique Rivas, mencionó que Nuevo Laredo es de los primeros municipios en contar con el Plan de Obra Pública 2020 definido y aprobado antes de finalizar el año.

“El Plan de Obra es enunciativo más no limitativo. Del total del Plan, el 57% se destinó al mejoramiento de calles, sin embargo, presentaremos otros proyectos específicos que no están contemplado aquí, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como a la federación”, dijo Rivas Cuéllar.

El responsable de presentar la propuesta en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, fue el presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Jesús Valdez, quien mencionó que el Plan de Obra Pública 2020 está dividido de la siguiente manera en 27 rubros:

Vialidades de primer orden con inversión de 28 millones 408 mil 929.21 pesos, conservación y mantenimiento 2 millones 500 mil pesos, edificios públicos 22 millones 483 mil 732.50 pesos, cultura 120 mil pesos, para infraestructura educativa se destinaron 4 millones 250 mil pesos, en deporte 5 millones 350 mil pesos.

Para obras de parques y plazas 59 millones 480 mil pesos, banquetas 7 millones 800 mil pesos, encalichado 7 millones 500 mil pesos, pavimentación 90 millones 247 mil 215.59 pesos, repavimentación 184 millones 420 mil 389.22 pesos, en recarpeteo el monto es de 14 millones 857 mil 875 pesos.

En adecuaciones viales se destinaron 31 millones 500 mil pesos, soluciones viales 48 millones 674 mil 832.70 pesos. En puentes superiores vehiculares y peatonales 19 millones 650 mil pesos.

En el rubro de agua potable 2 millones 623 mil 586.50 pesos, drenaje pluvial 32 millones 913 mil 160.29 pesos, drenaje sanitario 22 millones 727 mil 264.50 pesos, alumbrado público 26 millones 840 mil 800.33 pesos, en electrificación 23 millones 292 mil 875 pesos.

Se destinó en apoyo a parques industriales 20 millones, obras de sustentabilidad 45 millones, obras de beneficio colectivo 16 millones, obras de atención inmediata 10 millones, afectaciones 31 millones, consultoría 3 millones, trámites y libramientos 3 millones y control de calidad 4 millones de pesos.

Rivas Cuéllar destacó que, en este Plan de Obra, se contempla la primer etapa del Mega Parque, al cual se asignaron 50 millones de pesos para la adquisición del predio.

Para el desarrollo de cada una de las obras, se acordó elegir a contratistas o proveedores de la localidad, con el único fin de incentivar la economía de Nuevo Laredo, y generar competitividad en los diferentes sectores y empresas del municipio, privilegiando el principio de igualdad aún y cuando algunos contratistas formen o no parte de alguna Asociación, Colegio, Consejo o cual sea la denominación del gremio.

A la sesión asistieron integrantes de las diferentes asociaciones relacionadas la construcción, quienes recibirán una copia detallada de cada una de las obras que se realizarán en la ciudad.

El Plan de Obra Pública aprobado, fue analizado con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente bajo la dirección del Arquitecto Jaime Ruiz Rendón, en la inteligencia de que las obras proyectadas reúnen las condiciones de factibilidad, uso de suelo y resultan viables desde el punto de vista técnico.

