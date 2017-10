Ligan a hijo de Carlos Salinas con secta de abuso sexual contra mujeres

Cd. de México, Octubre 20 – . Este martes The New York Times publicó un detallado reportaje sobre la secta NXIVM, una organización fundada en 1990 por Keith Raniere en el condado de Albany, Nueva York, que en el papel, ofrece programas de empoderamiento y éxito ejecutivo, pero que en el fondo somete a las mujeres a explotación física y sexual, e incluso las marca con un hierro caliente, como si fueran ganado.

El trabajo firmado por Barry Meier señala que en casi 27 años de operación, la secta ha inscrito a cerca de 16,000 personas, muchas de ellas mujeres entre 30 y 40 años, a las que se les exigieron fotografías desnudas o material comprometedor al momento de ingresar, como “garantía” de confidencialidad, sobre la existencia del grupo.

Testimonios aseguran que el maltrato iba desde lo mental hasta lo físico y pasaba por obligar a las féminas a tener relaciones sexuales con miembros de alto rango.

Meier documentó que NXIVM tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos y México.

De acuerdo con SinEmbargo, en México el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Carlos Emiliano Salinas Occeli, es miembro del Excecutive Succes Program (ESP) que a su vez, forma parte de NXIVM.

Proceso por su parte, destacó que el esposo de la actriz mexicana, Ludwika Paleta, lanzó su iniciativa ciudadana denominada In Lak’ Ech por la Paz, con base en los postulados de Raniere, para “restablecer la paz en México a través del fortalecimiento de la sociedad civil”.

En 2012, el columnista de La Jornada, Julio Hernández, ya había señalado que Salinas era el representante de NXIVM en México e hizo una reseña de los postulados que ofrecía en sus charlas motivacionales.

“La plática de Emiliano Salinas se tituló Se buscan Ghandis, y propone que los mexicanos no se especialicen en asumirse como víctimas y que se busque restablecer la paz en el país mediante el fortalecimiento de la sociedad civil para transformar la violencia con compasión. Tal es la esencia del Movimiento In Lak Ech por la Paz AC, concepto creado por Rainiere y operado por Salinas Occeli”, señaló.