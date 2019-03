Llama el tenor Plácido Domingo por vivir en un mundo sin fronteras

Zapopan, Jalisco, Marzo 05 – . El tenor Plácido Domingo (España, 1941) hizo ayer un llamado a que desaparezcan las fronteras y a que las empresas multinacionales de México compren o financien funciones de ópera. También mostró su interés de que México se convierta en la plataforma de la zarzuela ante el mundo y adelantó que en los próximos años buscará crear un Conservatorio para cantantes en Tequila, Jalisco.

En entrevista con Excélsior, Domingo aseguró que el mundo debería ser un lugar de paz y sin fronteras para que el talento vocal y musical pudiera florecer en cualquier ciudad.

Así lo expresó luego de anunciar los detalles del primer Encuentro Internacional de Zarzuela, que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril en la ciudad de Tequila, que servirá para hacer de México la plataforma de la zarzuela en los cinco continentes. “Sé que hay países con problemas importantes, como cuando los migrantes salieron de Honduras y México también sufrió ese problema, porque no se puede acoger a todo mundo. Así que las naciones deberían estar mejor (económicamente) para que las fronteras pudieran atravesarse sin problemas”.

Sin embargo, el también director de orquesta y presidente de honor vitalicio de la Asociación de Zarzuela reconoció que se trata de un problema hondo y complejo, y reiteró que el mundo debería ser un lugar sin violencia.

Después de más de dos mil años en esta era, los humanos tendríamos que haber aprendido lo que es la paz, la honradez y la necesidad de vivir sin fronteras, para que el talento vocal y musical se expandiera por todas partes. En fin, los sueños sólo son sueños, como decía Pedro Calderón de la Barca”, agregó.

¿Puede haber progreso cuando las crisis financieras agotan los recursos?, se le cuestionó. “La crisis existe, pero la vida de un país es muy grande; las crisis se superan y así tiene que ser. Desgraciadamente, hay unas crisis más fuertes y difíciles, pero lo peor siempre será un país sin cultura. La cultura, como el deporte, es importante para las criaturas, porque si se les enseña, tendrán un camino divertido, positivo y esencial”.

¿Que faltaría para potenciar la cultura? “Quiero hablar del arte que está en en mi corazón, que es la música. Yo creo que lo esencial sería que la música fuera obligatoria en la escuela. Debería enseñarse. Porque el niño es como una esponja: lo absorbe todo, pero sólo si se lo explicas de una manera divertida, como un juego; al niño enséñale la música y no le digas que es clásica, sólo enséñale a que se divierta y después, poco a poco, se dará cuenta”.

¿La música clásica ha perdido la batalla frente a la música popular? “Es una batalla tremenda porque la música clásica es diminuta comparada con la popular; el género popular tiene un lugar inmenso en la nación que sea y los que nos dedicamos a la clásica no somos nada, pero intentamos cambiar eso”.

¿La ópera sigue siendo un arte elitista? “Sí, la ópera es elitista porque es muy cara, aunque el cantante de ópera es lo menos caro. Pero cuando se levanta el telón en muchos teatros, como el Metropolitan Opera de Nueva York, existen mil trabajadores atrás de cada producción y el presupuesto es grandísimo”.

¿Que opción queda en estos casos? “Que las grandes empresas, las grandes multinacionales, compren funciones para que los niños asistan a ver ópera, el ballet y la música sinfónica. Ahí es donde la cultura se podría expandir y los niños se formarían mejor”, añadió.

CONSERVATORIO VOCAL

Plácido Domingo también aprovechó para adelantar que en los próximos años impulsará la creación de un Conservatorio dedicado a la ópera y la zarzuela en Tequila, Jalisco.

Es importantísimo que haya un Conservatorio exclusivo para la ópera, la zarzuela; es decir, para la comedia musical, un espacio de perfeccionamiento de cantantes, con grandes pianistas y directores de orquesta y escena”, aunque reconoció que todavía es un proyecto en ciernes, que podría complementarse con el proyecto de Zarzuela que ayer se anunció, el cual impulsará el arribo de este género vocal en los teatros de todo el mundo.

Guadalajara ha sido una de las ciudades que acogió a mis padres con un cariño extraordinario hacia la zarzuela, en el Teatro Degollado, donde mi hermana y yo íbamos a ver a mis padres (el barítono Plácido Domingo Ferrer y la soprano Pepita Embil) desde muy pequeños”, recordó el tenor que hizo gran parte de su carrera en México.

Y quiero afirmar que no ha habido un público más dedicado y con más pasión por la zarzuela que el de Guadalajara, una ciudad fértil para este género vocal, además de que esta ciudad coincidentemente fue la primera donde canté”, añadió.

La idea de este impulso a la zarzuela en México, precisó, es que se realicen coproducciones y que este género pueda salir de Madrid y Guadalajara hacia todos los países que lo quieran, es decir, alcanzar su internacionalización.

Yo creo que hay un semillero de cantantes que van a desarrollarse, porque van a tener donde cantar. Digamos que hay cantantes que a lo mejor tienen un gran talento para la zarzuela y quizá no para la ópera”, apuntó.

La zarzuela ha tenido problemas durante muchos años, reconoció Domingo, incluso en España, donde se utiliza la frase ‘Eso es zarzuelero’ para calificar la mala calidad de alguna producción operística. Y eso, precisó, “me molesta mucho”.

Por último, se detalló que en el Primer Encuentro Internacional de Zarzuela participarán el musicólogo Emilio Casares; Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela de Madrid; y académicos como la soprano Verónica Villarroel y el barítono Alfredo García, y la participación de los teatros Colón de Buenos Aires, Colón de Bogotá y el Solís de Montevideo.

El tenor estuvo acompañado por diferentes personalidades de la música y titulares de los espacios donde se realizarán las actividades.

