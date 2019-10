Llama gay un internauta al actor José Ron y surge gresca en las redes

Cd. de México, Octubre 30 – . El actor José Ron declaró que no se arrepiente del comentario que escribió en una de sus redes sociales para defenderse cuando una supuesta seguidora afirmó que es homosexual.

También tengo mi carácter y me sé defender. A la gente le gusta ch…, pero no le gusta que lo ch…, y hay algo que conocen todos: ‘el que se lleva, se aguanta’”, comentó a la prensa.

Dijo que quien aseveró que es gay, ni siquiera se sabe si es hombre o mujer. Lo que sí tiene claro es que se trata de una persona cobarde, que se escuda en lo que podría parecer una cuenta falsa porque es privada.

Lo que le puse fue muy directo y fuerte porque no me han escuchado o no me ven hablar así”, apuntó Ron, quien es protagonista de la telenovela Te doy la vida y la cual marca su tercer trabajo con la productora Lucero Suárez.

Hace unos días, el usuario de Instagram @beatrizroblesss, supuesta seguidora de José Ron o hater, escribió: “es gay”, refiriéndose a él y acompañó su comentario con un icono de arcoíris. El actor reaccionó y respondió de manera agresiva, por lo que fue calificado de violento, vulgar y grosero por los internautas.

Yo creo que hay límites, puedo ser paciente, aguantar mucha vara pero también no soy ningún pe…. Hay que poner altos. No soy de medias tintas, no reaccioné solo a ese comentario porque viene de tiempo atrás. A esta persona me le fui con todo, estoy consciente de lo que puse y no me arrepiento de nada”.

El protagonista de telenovelas como Enamorándome de Ramón y Ringo, aclaró que él no es así, y que quien lo conoce sabe que le presta mucha atención a sus fans y a este tipo de personas nunca les contesta. Sin embargo, cuando ya son insistentes decide tomar otro tipo de medidas.

No me voy a ir de las redes, pero a veces no sé si los fans valoren que yo les conteste porque no importan las mil cosas buenas que hagas cuando pongas un comentario defendiéndote. Lo siento, antes de ser figura pública, soy humano”, concluyó.

