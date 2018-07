Llaman el “asesino de tormentas” al polvo del Sahara que cubre el planeta

San Antonio, Texas, Julio 31 – . El polvo del desierto del Sahara en África, puede llevar en suspensión millones y millones de toneladas en todo el mundo, ha sido casi una plaga bíblica en Texas y gran parte del sur de los Estados Unidos en las últimas semanas. La buena noticia: el mismo polvo parece ser un asesino de tormentas severo.

La investigación de un equipo de científicos dirigido por la Universidad Texas AM ha estudiado el polvo sahariano y su trabajo se publica en la edición actual de la revista Journal of Climate of AMS(Sociedad Meteorológica Americana).

Bowen Pan de Texas AM, Tim Logan y Renyi Zhang en el Departamento de Ciencias Atmosféricas analizaron imágenes de satélite y modelos de computadora de la NASA y concluyeron que el polvo sahariano está compuesto de arena y otras partículas minerales que son arrastradas por corrientes de aire y empujadas sobre el Atlántico Océano al Golfo de México y otras regiones cercanas.

A medida que el aire cargado de polvo se mueve, crea una inversión de temperatura que, a su vez, tiende a evitar la formación de tormentas, y eventualmente la formación de ciclones tropicales.

“El polvo del Sahara reflejará y absorberá la luz del sol, por lo tanto, reducirá la luz solar en la superficie de la Tierra”, dijo Pan.

“Si tenemos tormentas de polvo más frecuentes y severas, es probable que tengamos una temperatura de la superficie del mar más fría y la temperatura de la superficie terrestre. Las tormentas tienen un menor suministro de energía desde la superficie más fría, por lo tanto, será menos graves y severas”.

El estudio continúa para mostrar que el polvo y la formación de tormentas no se mezclan.

“Nuestros resultados muestran impactos significativos del polvo en el balance radiativo, el ciclo hidrológico y los entornos a gran escala relevantes para la actividad de ciclones tropicales en el Atlántico”, dijo Zhang.

“El polvo puede disminuir la temperatura de la superficie del mar, lo que lleva a la supresión de huracanes. Para la intrusión de polvo en los últimos días, era obvio que el polvo suprimía la formación de nubes en nuestra área.

“Básicamente, vimos pocos cúmulos en los últimos días. Las partículas de polvo reducen la radiación en el suelo, pero se calientan en la atmósfera, lo que lleva a una atmósfera más estable. Tales condiciones son desfavorables para la formación de nubes”.

Zhang dijo que las posibilidades de que se forme un huracán tienden a ser mucho menores y “nuestros resultados muestran que el polvo puede reducir la ocurrencia de huracanes en la región del Golfo de México”.

Logan dijo que las imágenes satelitales recientes muestran claramente que el polvo del Sahara se está moviendo a gran parte del Golfo de México y el sur de Texas.

“El movimiento del polvo está ahí”, dijo Zhang, “pero las predicciones de las tormentas de polvo pueden ser muy desafiantes”.

Me gusta: Me gusta Cargando...