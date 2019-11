Llaman “micro zombis” a la pésima flotilla de buses urbanos

Nuevo Laredo Express

Cd. Madero, Noviembre 06 – . La mayoría de los microbuses que circulan en la zona sur están en mal estado, desde los que están sin puertas, ventanas habilitadas con cartón o plástico, hasta las unidades que traen amarrados los asientos.

El autobús número 18 de la ruta 37 Águila Echeverría a simple vista está en buenas condiciones, pero la realidad es otra.

Uno de los asientos está roto, pero la creatividad del chófer hizo que lo amarrara con una cuerda.

Al subir a la unidad, los usuarios lo primero que ven es una cuerda que sostiene uno de los asientos, el respaldo de otro asiento es la base para mantener de pie la silla.

Mientras la unidad tenga asientos disponibles, los usuarios no utilizan ese por temor a caerse, se van de cruza, pero si les toca la hora pico, no les queda de otra más que sentarse en el asiendo «lastimado».

«Yo no me siento ahí, que tal si me caigo, mejor me voy parada», se escucha decir a una de las pasajeras.

Así como ese autobús, en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, circulan un sin fin, en pésimas condiciones; a la fecha han sido sacado de circulación más de 20 unidades por mal estado.

