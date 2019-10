Llegan 32 maestros para cubrir vacantes en la educación básica

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 11 – . Un total de 32 nuevo maestros tiene el sector educativo de nivel básico en Nuevo Laredo, al ser incorporados formalmente para iniciar actividades el lunes y cubrir el déficit que existía en las distintas escuelas.

Un parte de la plantilla de jóvenes maestros de nuevo ingreso, sostuvieron una entrevista ayer con el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Aurelio Uvalle Gallardo quien les dio la bienvenida y las últimas instrucciones sobre las actividades a realizar en el sector educativo.

“Estos maestros enviados por la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) cubrirán las últimas vacantes en educación básica, mayormente por cambios solicitados a otras parte del Estado”, comentó.

Durante la entrevista con los nuevos maestros, se destacó el esmero de la política sobre educación encomendada por el Gobierno del Estado, así también el refrendo de todo el apoyo para poder instalarse en la ciudad a los tres de procedencia foránea.

La joven maestra Diana Laura Valdez, habló sobre la gran cantidad de recomendaciones de amistades y familiares al trasladarse a esta ciudad, que si bien es de extremar cuidados, no es privativa la situación de Nuevo Laredo.

“Sí me dijeron que tuviera mucho cuidado en mi viaje y allegar a esta ciudad, pero en los días que apenas tengo de estar aquí me doy cuenta que hay tranquilidad y armonía. No son las cosas aquí como dicen ser”, dijo.

Por su parte Uvalle Gallardo dijo que con estos 32 nuevos maestros se cubre el déficit y sólo estaría el arribo de siete más que apenas fueron enviados por asignación de Ciudad Vitoria.

