Llegan con el inicio de año, nuevas empresas gasolineras a Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas, Diciembre 27 – . Durante el primer semestre del 2018 en Tamaulipas se instalarán nuevas marcas extranjeras y mexicanas de combustibles, pero utilizando en una primera etapa, las estaciones de servicio que actualmente venden gasolina de Pemex , de acuerdo con el expresidente de Onexpo, José Ángel García Elizondo.

“La entrada de las marcas se está reflejando en su primera etapa como conversiones de estaciones de servicio, es decir, no son puntos nuevos sino estaciones Pemex que están cambiando su marca , sus instalaciones y su oferta de valor, de acuerdo a las nuevas marcas”.

De acuerdo con el empresario del sector gasolinero, será en el 2019 cuando podrían desarrollarse prototipos nuevos, de acuerdo con los estándares que manejan las marcas en sus países se origen , estimando que serían alrededor de 28, las estaciones de servicio que cambien a una marca diferente a Pemex en Tamaulipas durante el próximo año.

García Elizondo comentó que marcas como Repsol, Valero, Cepsa, Chevron, Exxon Mobile, Shell, BP y Gulf entre otras, tienen sus ojos puestos en Tamaulipas al considerar entre otros aspectos, la posición geográfica, “la logística para traer combustible de las refinerías de Texas y Luisiana es lo más rentable y hará que tengamos combustibles muy competitivos, independientemente de que tenemos una refinería en Ciudad Madero”, agregando que de esta manera estas marcas podrían conectar sus rutas o su presencia de marca desde Estados Unidos a México.

“Además de estar viendo apertura de marcas, veremos inversión en infraestructura para poder internar producto o combustible al país por las bondades que tienen los puertos en Tamaulipas”.

El expresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) explicó que de 576 estaciones de servicio que hay en Tamaulipas , cada una atiende en promedio a mil 769 vehículos.

El empresario comentó que la conversión que se está dando en el país de estaciones de servicio que venden una marca diferente a Pemex ya sea extranjera o nacional , no afectará a los pequeños empresarios que significan el 75 por ciento de los propietarios de las 12 mil gasolineras del país, luego que las nuevas marcas no están apostando por construir nuevos negocios, al menos en una primera etapa.

