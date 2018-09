Llevamos 30 años sin crecimiento, dice AMLO acerca de bancarrota

Cd. de México, Septiembre 19 – . El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que México enfrenta una situación de crisis económica, social y de inseguridad generada por el rotundo fracaso que significó la era neoliberal de las últimas décadas en el país.

“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y la vamos a cambiar”, reafirmó el futuro presidente de México.

Al calificar de “rateros” a quienes contribuyeron a agravar la situación que enfrenta México, López Obrador reprochó a los conservadores que no les haya gustado la palabra bancarrota, que utilizó para describir la forma en la que recibirá el país, y no ser capaces de reconocer los saldos negativos que dejó el actual sexenio, por ejemplo la Reforma Energética, misma que retrocedió al país 40 años en cuanto a extracción de petróleo se refiere y no trajo “la dolariza” que se prometió a los mexicanos.

“Ahora que hay una crisis en México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan e interpretan de que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir los compromisos; falso, voy a cumplir todos mis compromisos, nada más quiero que se tenga conocimiento del punto de partida, no es ninguna justificación”, declaró desde el aeropuerto de La Paz, Baja California Sur, antes de abordar un vuelo rumbo a Guadalajara, Jalisco, donde continuó su gira de agradecimiento y en la que estuvo acompañado por César Yáñez, futuro coordinador general de Política y Gobierno.

Enseguida, cuestionó si ante las actuales circunstancias de violencia, pobreza e inseguridad es posible “aplaudir” a los defensores del neoliberalismo y la prensa fifí.

Sobre todo cuando la crisis que vive México no se mide tan sólo con variables macroeconómicas, apuntó el presidente electo.

“Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la palabra, el término, el concepto bancarrota; yo tengo mis datos, claro, ¿quién no ve la realidad? Llevamos 30 años sin crecimiento económico (…) La deuda pública nada más de Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones de pesos. Creció la pobreza, la violencia.

Entonces, ¿ha estado muy bien el neoliberalismo, hay que aplaudirle? ¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal y que sólo benefició a una pequeña minoría y empobreció a la mayoría del pueblo?, produjo la inseguridad, la violencia, ¿por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy pidiendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos”, expuso enfático ante los periodistas.

“Y todavía se enojan, y si están enojados, les ofrezco disculpas, les ofrezco disculpas y amor y paz (…) ¿saben cuántas concesiones se entregaron para la explotación minera en el periodo neoliberal desde Fox a la fecha? Treinta millones de hectáreas del territorio nacional, ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio y todavía se ofenden”, subrayó.

También anunció que cada vez que surjan este tipo de polémicas “no se va a quedar callado” y promoverá los mensajes de ida y vuelta.

López Obrador señaló que nuestro país “es un ejemplo a nivel mundial por la tranquilidad” con la que se vive la transición en el gobierno de la República.

MADUREZ POLÍTICA

Y ante varios miles de jaliscienses que se dieron cita en la Plaza de la República, pese a la fuerte tormenta que se registró la tarde de ayer en la capital del estado, destacó que, contrario a lo que se pensaba, hoy la madurez política ha permitido vivir sin sobresaltos este episodio histórico.

En su discurso, el futuro presidente de México destacó que la etapa de la campaña ya pasó, por lo que no debe haber pleito.

“Nada de pleito, no vamos a confrontarnos, tenemos que llevar esta transición de manera pacífica como lo hemos hecho, de forma respetuosa por el bien del país; miren, hemos actuado en forma respetuosa, con madurez política y decían que el cambio iba a generar inestabilidad. ¿Qué ha pasado? Nada, hemos logrado que haya confianza y, al contrario, en vez de inestabilidad lo que hay es certidumbre. México es ejemplo a nivel mundial por la forma en la que estamos llevando a cabo esta transición política democrática”, subrayó.

