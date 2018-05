Llevará Rusia la música mexicana Clásica barítono oriundo de Sinaloa 

Cd. de México, Mayo 30 – . Tras debutar con éxito en la Ópera de Quebec, Canadá, el barítono Armando Piña López (Sinaloa, 1985) anunció que el miércoles 13 junio se presentará en la Sala Rachmaninov de Rusia, para interpretar un repertorio con canciones mexicanas, al lado de la soprano Olivia Gorra y el pianista Rogelio Riojas, justo un día antes de que arranque el Mundial de Futbol.

“Estoy muy emocionado con este concierto porque vamos a presentar música mexicana clásica que me encanta, pero hasta ahora no lo he cantado, e incluirá piezas como: “La borrachita”, de Tata Nacho; “A la orilla de un palmar”, de Manuel M. Ponce; “Dime que sí”, de Alfonso Espriu; “Amapola”, de J. M. Lacalle; “Nunca digas”, de Jorge del Moral; “Te quiero dijiste”, de María Grever; “Sabor a mí”, de Álvaro Carrillo; y “Granada”, de Agustín Lara”, detalló el intérprete que obtuvo dos premios en la edición 33 del Concurso de Canto Carlo Morelli de 2015.

Además, este concierto significará el debut del barítono sinaloense en Rusia.

“Como sabes, un debut siempre es una buena noticia. Además, podré ir y cantar música de arte mexicana que es muy emblemático de nuestra cultura”.

“Porque yo siempre estoy orgulloso de mi país y de mi cultura. Siempre que viajo a otros países, llevo con mucho orgullo el nombre de México y en esta ocasión será especial porque seguramente habrá asistentes de todo el mundo, dado que un día después comenzará el Mundial de Futbol 2018”, detalló.

Y habló sobre la expectativa de cantar con Olivia Gorra:

“A la maestra la conocía de vista y alguna vez me la presentaron, pero no había tenido oportunidad de trabajar con ella, pero todos sabemos que es una soprano que ha hecho una carrera nacional e internacional muy importante, sé que es amante de la música mexicana y qué mejor que ir con ella a hacer algunos duetos a este país”.

Los tres artistas fueron invitados por la Fundación Tchaikovsky, que organiza actividades para promover la cultura mexicana en Rusia y la cultura rusa en México.

“Este repertorio contiene música que escuché bastante, durante mi época como estudiante en Mazatlán, en la voz del barítono Hugo Avendaño. Ahora voy a tener la oportunidad de cantar este repertorio, aunque espero culminar con alguna grabación en los próximos meses”, apuntó.

Cabe señalar que Piña López ya cuenta con una grabación en vivo, realizada durante el Festival de Salzburgo 2016. Se trata de “Manon Lescaut”, de Giacomo Puccini, en compañía de Anna Netrebko (Manon) y Yusif Eyvazov (Des Grieux), bajo el sello discográfico Deutsche Grammophon.

Luego de este recital, Armando Piña se presentará en el Grachtenfestival de Amsterdam los días 13 y 14 de agosto, y adelantó que a finales de año volverá a México a cantar.

CRECER CARRERAS

Sobre su participación como Escamillo en la ópera “Carmen” con la Ópera de Quebec, el barítono mexicano detalló que fue “una gran experiencia porque significó mi debut en Canadá y porque tuve la oportunidad de cantar con dos jóvenes figuras como el brasileño Thiago Arancam (Don José) y la georgiana Ketevan Kemoklidze (Carmen) – ganadores del Concurso Operalia hace 10 años-, bajo la dirección de Giuseppe Grazioli”.

Comentó que la carrera es muy competitiva porque hay grandes talentos por todo el mundo con ganas de destacar.

“Siempre es complicado, pero hay que tocar las puertas y seguir adelante. Yo tuve la oportunidad de debutar en el Palacio de Bellas Artes en 2016, apenas tres meses antes de debutar en Salzburgo. Eso significa que incluso a nivel nacional cuesta trabajo abrirse paso”.

Por último, explicó que en este punto de su carrera también dedica tiempo a ayudar a jóvenes cantantes con su técnica vocal y a crecer su carrera, como lo ha hecho durante los dos últimos años con la joven soprano María Caballero, egresada del Estudio Ópera de Bellas Artes (EOBA) seleccionada para participar en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo en Valencia, España.

