Logra inmunidad a boicots Yalitza Aparicio: lograr nominar al Ariel

Cd. de México, Abril 24 -. El día de hoy se dieron a conocer las nominaciones para la 61 entrega de los Premios Ariel.

En la categoría de Mejor Actriz destaca Yalitza Aparicio -por su participación en ‘Roma’-, pese a que en meses pasados se dio a conocer que existía un chat donde varias famosas pretendían boicotear su nominación.

Fue Rossana Barro, coordinadora de invitados de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), quien el 11 de febrero lo reveló a través de Twitter.

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”, escribió.

Asimismo, la directora de cine María José Cuevas confirmó lo dicho y en su momento consideró que la AMACC no haría caso.

Por otra parte, existía la duda de en cuál categoría estaría la oaxaqueña, pues existe ‘Revelación actoral’, pero fue el propio director de la Academia, Ernesto Contreras, quien aclaró que todo depende de la inscripción que haga el productor del filme, en este caso, Alfonso Cuarón.

‘Roma’ encabeza las nominaciones y aparece en 15 categorías. En esta ocasión la ceremonia se llevará a cabo en la Cineteca Nacional en lugar del Palacio de Bellas Artes.

