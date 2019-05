Logra Monterrey el primero con un mínimo de 1-0 ante los Tigres

Monterrey, Nuevo León, Mayo 16 – . Con la solitaria anotación de Dorlan Pabón, los Rayados del Monterrey tomaron ventaja en la ida de las semifinales en contra de Tigres por marcador de 1-0, dejando la moneda en el aire para la vuelta.

El duelo comenzó con un dominio apabullante por parte de los dirigidos por Diego Alonso, siendo el primer cuarto de hora de juego absolutamente color azul y blanco.

Apenas al 2’, Rogelio Funes Mori tuvo la apertura en los cartones ganando un balón peinado por la defensiva auriazul, dejándolo frente a Nahuel Guzmán, aunque el arquero felino fue el ganador del cruce. Instantes más tarde, nuevamente los locales anunciaban su peligrosidad en un pase filtrado de Rodolfo Pizarro hacia Avilés Hurtado, pero la indecisión del colombiano al no saber si centrar o tirar, ocasionó que Carlos Salcedo llegara a interceptar con su pie la pelota, mandándola a tiro de esquina.

La persistencia tuvo su recompensa al merecido accionar brindado por Rayados, llegando al 13’ con el tanto de Dorlan Pabón. El colombiano aprovechó una diagonal de Miguel Layún y al intentar un tiro centro logró perforar la meta del ‘Patón’, provocando la algarabía en las gradas del BBVA.

La única de peligro para los felinos la primera mitad fue creada por Luis Quiñones, pero la mala puntería apresó al colombiano mandando el balón por encima del arco de Marcelo Barovero ante el buen achique defensivo, yéndose al descanso con la desventaja y el enojo de Ferretti en el banquillo.

Para el complemento, la visita despertaba ganando espacios y no dejando que su rival generara ofensivamente, no obstante, no concretaban sus llegadas dejando con vida a la ‘Pandilla’ en un cotejo que poco a poco bajaba sus decibeles.

Con la presión encima, Tigres se llenó de cartones preventivos, siendo el último Gignac, por reclamos al árbitro, los minutos transcurrieron y Jorge Isaac Rojas, silbó el final con el que el Monterrey pudo conseguir un suspiro en la ida, mientras que para los pupilos del ‘Tuca’ les deja una gran lección para la vuelta en su estadio.

Me gusta: Me gusta Cargando...