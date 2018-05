López Obrador al CMN; rapaz que no quiere perder el privilegio de mandar

Cd. de México, Mayo 04 – . Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se refirió ayer a los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) como minoría rapaz que tiene confiscadas a las instituciones y de rehén al gobierno. Dijo que se oponen a un cambio de régimen, porque no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar.

En respuesta a un comunicado publicado por el CMN este jueves en diarios de circulación nacional, en el que reprochan al aspirante de Morena sus ataques personales y descalificaciones infundadas, López Obrador señaló, además, que son tan ingratos que cuando les convenía apoyaron a (Enrique) Peña (Nieto), y ahora son los que más lo han ninguneado. Lo convirtieron, porque así son de siniestros, en el payaso de las cachetadas.

Insistió en que ese grupo financia la guerra sucia en su contra sin dar la cara y reiteró que no sólo buscan hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México.

En su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en la Expo Santa Fe –a la cual llegó en motocicleta–, afirmó que ese grupo es responsable de la inseguridad y la violencia, porque se han dedicado a saquear y a robar, y se abandonó al pueblo.

El desencuentro entre el candidato y los hombres de negocios se originó cuando López Obrador dijo que éstos presionaban a Peña Nieto para que apoyara a Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente.

Los empresarios contestaron en un desplegado, con el título: Así no, en el cual critican las expresiones injuriosas y calumniosas de López Obrador.

Cuestionado al respecto durante su exposición ante la CIRT, aseguró que ese consejo “tiene preferencia por otros candidatos. No quiero generalizar, pero algunos que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia. Han ayudado en los fraudes electorales.

Lo hicieron en 2006 y ahora quieren repetir lo mismo. En 2006 cuando menos firmaban sus mensajes, ahora es pura guerra sucia. Están financiando a quienes se dedican a hacer mensajes, documentales en contra nuestra. Esa es la discrepancia que tenemos.

Agregó: “Ellos le han hecho mucho daño al país, porque en buena medida son responsables de la tragedia nacional. Es el grupo que se opone a que haya un cambio en México, porque les ha ido muy bien y le ha ido muy mal al pueblo, le ha ido muy mal al país… por eso no quieren un cambio de régimen.

Tienen confiscadas a las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, y éste no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz. Noso-tros queremos un gobierno de todos los mexicanos que no esté sólo al servicio de un pequeño grupo que hace o deshace.

López Obrador aseguró que no tiene enemigos, sino adversarios, pero considera que se debe separar al poder económico del político. Precisó que si gana las elecciones no habrá persecución alguna. No es mi fuerte la venganza, sólo queremos justicia. Ya basta. Han robado mucho, han destruido al país, están desgraciando al pueblo. ¡Háganse a un ladito!

En su intervención, dijo a los radiodifusores que está abierto a la crítica, porque es fundamental para la democracia; que no tiene doble discurso ni doble moral: No soy como mis adversarios, que su doctrina es la hipocresía. Yo le llamo a las cosas por su nombre y de que son una mafia de poder, lo son, y se han beneficiado de él, sin duda.

Acerca del mensaje de Mexicanos Primero en defensa de la reforma educativa, afirmó que lleva dedicatoria: Está en contra de nosotros, es ilegal, y hay empresarios que se disfrazan de gente honorable y violan la Constitución.

Además, López Obrador ofreció respeto absoluto a la libertad de expresión si gana el primero de julio y dijo que no cancelará ninguna concesión de radio y televisión. No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria. Vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos.

Expresó su apoyo y respeto a los periodistas. Que no haya acoso, que no haya represión, que no se atente contra la vida de los informadores. Vamos a protegerlos.

Después se trasladó a Polanco para reunirse en privado con los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, y luego encabezó dos mítines.

