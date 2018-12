Los salarios máximos, son cuestión de principios no de negociación: AMLO

Cd. de México, Diciembre 11 – . Ante la posición de los integrantes del Poder Judicial, quienes se manifestaron en contra de la reducción salarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los integrantes de este Poder son los funcionarios mejor pagados del mundo, sólo por debajo de lo que percibe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “No es de negociación, es un asunto de principio”, indicó.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario nacional recalcó que la reducción salarial para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la república ya establecido en el artículo 127 constitucional.

Al ser cuestionado sobre la postura presentada el lunes por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, subrayó: “si no respetamos la Constitución no va a haber Estado de derecho. ¿O qué?, vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de impunidad. Es Estado de Derecho, no Estado de chueco. Se tiene que respetar la Constitución, se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban, sueldos elevadísimos”.

Ante la posición de los magistrados, quienes negaron que en el Poder Judicial haya salarios de 600 mil pesos mensuales como lo ha salado el presidente López Obrador, el titular del Ejecutivo recalcó que sólo basta revisar el presupuesto de egresos para verificar sus percepciones.

“Pero si no son 600 mil, son 500 mil (pesos), y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte, y hay datos sobre esto”, agregó.

Dijo que respetarán la decisión que tome el Poder Judicial, pero insistió en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ya que es una injusticia. “No es de negociación, es un asunto de principio, si por eso hubo un cambio, además, esto no es nuevo, no es que llegué y se me ocurrió que iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo, lo vengo diciendo desde hace años”, agregó.

Relató que, en Nayarit, uno de los damnificados por las fuertes lluvias de este año con quién habló, le pidió: “no le dé el dinero al gobierno, entréguele el dinero al pueblo”, ante lo cual señaló que del presupuesto federal lo que le llega a la gente es muy poco, ya que la mayoría se destina para el mismo gobierno, ya sea en sueldos, pensiones y jubilaciones para los que trabajan en el gobierno, operativos de gobierno o el pago de deuda.

