Lucero sigue flechada con su nueva pasión, la música de banda

Cd. de México, Enero 30 – . La jornada de entrevistas con los medios de comunicación fue larga, pero Lucero sonríe para cada uno como si fuera el primero. Su actitud positiva tiene un motivo primordial: la grabación de su más reciente material discográfico Más enamorada con banda , que enfatiza los pasos de su camino en este género musical tras incursionar en él en 2017 con el disco Enamorada con banda .

La cantante, de 48 años de edad y con más de 38 de trayectoria, luce plena y entusiasmada por este material que presentará en vivo en el Auditorio Nacional , el 6 de julio.

“Después de ver lo que sucedió con el disco anterior, ‘Enamorada con banda’, la pauta era seguir por el mismo camino por varios motivos. El primero, posicionarme en este género de banda que tiene mucho público. No es un disco casual. La banda es un género tan rico musicalmente que vale la pena seguir explorando.

“Recuerdo que cuando grabé en disco con mariachi hace muchos años, algunos se preguntaban ¿por qué si Lucero canta balada y pop, cantaría con mariachi? Hoy en día, el mariachi ya es parte de la trayectoria musical de Lucero y eso es lo que quiero lograr con la banda y continuar con el género regional mexicano”, expresó Lucero en entrevista con Excélsior en una pausa en las grabaciones del álbum en el Estudio 19, al sur de la Ciudad de México.

Lucero reveló que en el concierto que se avecina cantará con sus músicos las baladas y la parte pop que tanto gustan a sus seguidores, los temas rancheros con mariachi y después, los de banda.

“Quiero hacer un paseo por la trayectoria musical de Lucero en sus diferentes épocas y momentos.

“La banda existe desde hace decenas de años, pero ha tomado un boom muy fuerte, incluso en Estados Unidos. La banda es el nuevo género de música regional mexicana para ser escuchado por todos lados”, dijo.

A diferencia del anterior, Más enamorada con banda , producción nuevamente de Luciano Luna , contiene temas inéditos, uno de ellos escrito por éste último, uno más de Horacio Palencia y Carlos Rivera , y otro de Joss Favela , además de versiones de canciones de Joan Sebastián y Juan Gabriel , entre otros, sin colaboraciones de otros intérpretes.

“Hay una canción que se llama Devórame otra vez, que la cante con banda en este disco. Son temas que no pensabas oír con este género y que con los arreglos quedó muy bonita. Hay una buena fusión y los inéditos están muy padres.

“Deseo que al público le guste tanto como a mí este nuevo disco y que pueda ir ocupando este espacio dentro de la banda, en la que también hay pocas cantantes mujeres. Hacen falta más voces femeninas”, relató.

Y aunque en otras exponentes, la música de banda no sólo ha tocado temáticas de amor y desamor, sino incluso se han tenido connotaciones de violencia familiar, de pareja o hacia las mujeres, Lucero descartó que este sea su caso y que las canciones de este disco no tendrán tales referencias ni machistas ni feministas.

“Me voy mucho por el lado de la banda cantada con amor, con ternura, con más dulzura, aunque el disco también tiene canciones de desamor porque a veces las cosas son así, pero hay para todos los gustos en cuanto a los sentimientos.

“Quiero expresar con la banda sinaloense una onda más dulce, una imagen de la mujer que le canta al amor. Siempre mi estilo ha sido mucho más suave. No es un género fácil de interpretar, necesita feeling. Quiero hacer el estilo de Lucero con la banda, que es un poco arrebatado. Técnicamente quizá no sea tan perfecta, aunque claro, lo más afinado que esté, es mejor, pero es mucho más de sentimiento”, acotó.

DICE NO AL REGGAETÓN

La intérprete de temas de como Veleta y Electricidad, afirmó que no tiene entre sus planes incursionar en géneros como el reggaetón, que ha tenido gran auge en las nuevas generaciones.

“No me veo tanto. Tal vez para hacer un dueto algún día, puede darse, pero creo que lo mío es más el pop y el regional mexicano.

“El reggaetón ha tenido un auge impresionante, pero creo que si lo grabara sería más como porque me estoy aprovechando de que es un género escuchado. Naturalmente no me siento atraída”, precisó.

PREFIERE DECIR NO A TEMAS CONTROVERSIALES

Tras la solidaridad de muchas cantantes que portaron en los recientes premios Grammy una flor blanca como parte del apoyo a quienes han sufrido de acoso o abuso sexual en la industria, Lucero declaró que le parece loable que se realicen este tipo de movimientos. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen.

“Es admirable que más mujeres no se callen y estas cosas salgan a la luz. Podrá haber algunas injusticias y mujeres que se aprovecharán de que todo esto salga a la luz para inventar demandas a quienes no lo merecen. Eso es harina de otro costal.

“En mi caso, afortunadamente nunca me vi en el problema de sufrir algo así porque mi mamá siempre ha estado a mi lado desde que era muy niña, con una visión y un carácter muy plantado. Ella siempre me cuido y ayudo mucho a ir por un camino en el que no hubiera este tipo de situaciones, lo cual agradezco profundamente porque debe ser terrible estar sometido a algo así a cualquier edad.

“Particularmente no haría un movimiento, porque no es mi estilo. Me gusta más dedicarme a cantar, actuar y hacer lo que me gusta y no meterme en temas delicados. No negó esta vocación y convicción para hacerlo. Me gusta más dar mensajes positivos y no meterme en temas a los que no pueda darle seguimiento”, aseveró.

La también actriz destacó que terminó las grabaciones de la telenovela brasileña Carinha de Anjo , remake de Carita de ángel , lo cual le abrió otras puertas como el lanzamiento del disco Lucero Brasileira , en portugués.

“Este año saldrá en Brasil otro disco de un concierto que hice allá, a donde me gustaría llevar más adelante la banda.

“Aprender portugués me ha traído muchas satisfacciones, conocí de cerca la cultura brasileña y estar más de cerca a ese público. Me ha traído mucho entusiasmo y un camino extra, diferente, a lo que había hecho siempre”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...