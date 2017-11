Luto en el mundo del rock heavy metal al fallecer creador de AC/DC

Los Ángeles, Noviembre 20 – . El cofundador del grupo australiano de heavy metal AC/DC Malcolm Young murió a los 64 años tras sufrir demencia por mucho tiempo, informó la banda este sábado a través de su página en Facebook.

Malcolm, creador de AC/DC junto a su hermano Angus, era además compositor, vocalista y guitarrista del grupo que ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2003. Entre sus éxitos se destacan “Highway to Hell” de 1979, “Back in Black” y “You Shook Me All Night Long” de 1980.

“Con enorme dedicación y compromiso fue la fuerza impulsora detrás de la banda”, escribió AC/DC en la red social, donde señaló además que Malcolm murió pacíficamente con su familia junto a su cama.

“Como guitarrista, compositor y visionario era un perfeccionista y un hombre único (…) Como su hermano es difícil expresar en palabras lo que él ha significado para mí durante mi vida, el vínculo que teníamos era único y muy especial”, señaló Angus en el comunicado.