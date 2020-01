Machan en Reynosa agradecidos los cubanos con AMLO y Trump

Nuevo Laredo Express

Reynosa, Enero 27 – . Es una marcha pacífica, migrantes cubanos marcharon en Reynosa, acompañados del aspirante al Congreso de Estados Unidos por el distrito 27, Frank Polo, para dirigirse al Puente Internacional Hidalgo Reynosa, para entregar cartas de agradecimiento y un ramo de flores para el presidente estadounidense Donald Trump y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el cubano Yoandry Bolaños dijo “Nosotros no queremos exigir nada porque en primer lugar este no es nuestro país y estamos conscientes de eso y de que existen leyes internacionales que nos amparan, pero nosotros venimos de manera pacífica”.

Estamos en contra de la violencia, de lo que ha pasado en Chiapas con los hondureños y en condiciones difíciles de que la solicitud de asilo se demora mucho o el tiempo de espera.

Muchos llevan seis meses o un año, pero ahí estamos en esa situación. Por su parte, el aspirante al Congreso de Estados Unidos por el distrito 27, Frank Polo pide a los mexicanos que estén muy atentos, tienen que ver el ejemplo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, si no quieren caer en los mismo, piensen bien lo que están haciendo y por quién están votando.

