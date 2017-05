Maduro no quiere medirse en comicios, asegura Asamblea Nacional Constituyente

Caracas, Venezuela, Mayo 09 – . Para Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista de Venezuela, la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro, la semana pasada, para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, es un fraude para evitar elecciones libres.“Estamos en presencia de un fraude constitucional, de una manipulación de orden constitucional para tratar de evitar las elecciones libres, el problema está en que el gobierno no tiene intención de medirse en ningún proceso electoral y entonces ha hecho esta especie de engaño”.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, para Imagen, Raffalli señaló que la oposición no tiene recursos legales para hacerle frente al llamado del presidente Maduro, ya que todas las instituciones están cooptadas por el gobierno.

“Y la razón es muy sencilla, no porque no esté previsto en la constitución y las leyes, sino que en Venezuela la gente está en la calle porque la sociedad no consigue respuestas en las instituciones, todas las instituciones están cooptadas por el gobierno”.

El abogado constitucionalista de Venezuela, consideró que la Asamblea Constituyente no debe ser el proyecto político de alguien que quiere lograr un propósito en un momento complicado como el que vive ese país.

“De acuerdo a nuestra Constitución, el Presidente tiene la iniciativa, es decir, pedirle a la autoridad electoral que convoque a un referéndum popular y que la gente diga si va o no a un proceso constituyente, la Constituyente no puede ser el proyecto político de alguien en específico que estratégicamente quiere lograr un propósito en un momento complicado”.

Raffalli señaló que el presidente Maduro “está convocando a este fraude constitucional a través de sectores, él pretende que la mayoría de la Asamblea (Nacional) sea designada a un Constituyente por organizaciones sociales, revolucionarias, sindicatos bolivarianos que son una serie de entidades que emergen del gobierno, pero que no representan a más de 10% de la población”.

Agregó que con esto el mandatario venezolano busca que ese grupo de identidades tenga una representación conjunta mayor a la mitad, con la que “está asegurando que él va a manipular el proceso Constituyente”, y una vez que logre eso, “suspenderá todo tipo de proceso electoral hasta que se dicte una nueva Constitución”.