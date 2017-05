Manifiesta no intimidarse “El Piojo” ante su choque de Xolos contra Tigres

Cd. de México, Mayo 18 – . Ningún equipo es invencible, ni siquiera el Barcelona, afirmó Miguel Piojo Herrera, técnico de Xolos, de cara al partido contra Tigres, correspondiente al duelo de ida de semifinal del torneo Clausura 2017, al tiempo que destacó que Ricardo Tuca Ferretti, estratega de la UANL, sufre pérdida de memoria.

“Me parece que al Tuca le da Alzheimer. ¿Cuál es el único técnico al que no han corrido de algún equipo? Ferretti, ¿y cómo ha cambiado de equipo entonces?”, dijo Herrera respecto de los señalamientos que hizo el timonel felino sobre el supuesto contrato que ya habría firmado el Piojo con América siendo que aún dirige a Tijuana.

¿Cómo cambió de equipo?, porque salía de Pumas y ya estaba en Tigres. Son circunstancias y tampoco está mal, porque es un técnico muy exitoso, expresó.

Pese al cruce de declaraciones entre ambos técnicos, así como los rumores sobre el fichaje de Avilés Hurtado con las Águilas, Herrera aseguró que tanto él como su equipo se encuentran concentrados para conseguir la victoria en la serie de semifinal.

Es lógico que se hable de Avilés en varios equipos, porque es un jugador de alto nivel y además es el mejor del torneo, pero estamos concentrados en lo que tenemos que hacer para avanzar a la final, sentenció.

Herrera aceptó que el conjunto regiomontano es peligroso debido a que tiene jugadores de gran calidad, como Andre-Pierre Gignac, Javier Aquino e Ismael Sosa, pero dejó claro que el plantel de la UANL no es invencible al destacar que “ni el Barcelona de Pep Guardiola lo fue”.

Aseveró que hay que pensar y buscar el talón de Aquiles del equipo de enfrente, estar atentos y hacer un gran trabajo.

No obstante, se mostró consciente de que no puden cometer errores ante la escuadra universitaria, porque Tigres no te va a perdonar, tiene un equipo tan basto que si le das una oportunidad la van aprovechar al máximo.

El Piojo descartó que el plantel de Tigres pudiera sorprenderlo al afirmar que conocemos a los 25 futbolistas que tienen disponibles y añadió en tono irónico que la única sorpresa sería ver a André-Pierre Gignac de portero o a Nahuel Guzmán (guardameta) de centro delantero.

La primera parte de la serie semifinal se disputará en el estadio Universitario, donde los Tigres intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir una ventaja que les permita aspirar al bicampeonato.