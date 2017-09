Más de 60 atrapados aún entre los escombros de edificios en Cd.Mx

Cd. de México, Septiembre 26 – . El Gobierno de la Ciudad de México estima que entre 40 y 50 personas podrían seguir atrapadas entre los escombros de cinco de los 38 edificios derrumbados a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre y en los cuales aún se realizan labores de búsqueda y rescate.

Hasta ayer por la noche las autoridades capitalinas reportaron 192 víctimas mortales, tres de ellas, sin identificar; también 34 hospitalizados, de los cuales 10 están graves.

Se han verificado 10 mil 903 inmuebles; de ellos, 9 mil 95 fueron dictaminados como seguros; mil 308 como de riesgo, que requieren ser reparados pero habitables, y con riesgo alto 500, a los que se hará una revisión más exhaustiva, por lo que no pueden ser ocupados.

El gobierno capitalino no descartó que en el caso de edificios nuevos que resultaron dañados se pueda imputar responsabilidad civil o penal ante eventuales procedimientos defectuosos de construcción o por haber utilizado permisos falsos.

En tanto, los trabajos en el multifamiliar de Tlalpan continúan. Dos amparos otorgados por el Poder Judicial ampliaron el tiempo de búsqueda de sobrevivientes y evitaron la entrada de maquinaria pesada para quitar escombros.

Hay una grúa de 300 toneladas que sólo retira grandes lozas de concreto, para que decenas de hombres continúen con picos, mazos y palas quitando piedras, pedazos de metal y tierra, con la esperanza de encontrar algún sobreviviente o un cuerpo.

Los rescatistas japoneses se retiraron el domingo de la zona, custodiada por elementos de la Secretaría de Marina, policías y vecinos, que realizan guardias las 24 horas, para evitar robos en viviendas y centros de acopio.

En tanto, habitantes de los edificios colindantes al 1C, que cayó el 19 de septiembre, dijeron que no se han realizado dictámenes de protección civil, pero fueron evacuados, pues están en una zona de riesgo y tememos perder nuestro patrimonio. Para reducir probables accidentes, dejó de funcionar el tren ligero entre las estaciones La Virgen y Tasqueña, y no se permite el paso de automóviles en dicho tramo.

Por la noche, la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan exigió a las autoridades los dictámenes de protección civil sobre el estado de sus viviendas y rechazó que se reubique a los afectados.

–EL REBSAMEN, ENORME TRAMPA–

El colegio Enrique Rébsamen se convirtió en una trampa imposible de desalojar y de recibir auxilio después del temblor del 19 de septiembre.

Evelyn de la Cruz, única mamá que estaba en la puerta a las 13:14 horas de ese martes, y que resultó herida, hace una crónica de cómo perdieron valiosos minutos en abrir un portón eléctrico controlado desde un conmutador del edificio que se derrumbó, una pequeña puerta bajo llave y otra más de emergencia, tapada por autos.

Otra parte de su historia, relatada al diario, es sobre el comportamiento del personal docente y administrativo, que pareció no seguir ningún plan de seguridad. Narra que varios profesores se quedaron pasmados, salvo cuatro: la de educación física, el de historia, de formación cívica y ética y una de primaria, quienes corrían salvando niños.

‘‘Estaba en la puerta antes del temblor; quité los conos para estacionar mi camioneta y cuando me voltee escuché el choque de los vidrios, de las piedras y vi esa nube de polvo. Volé, caí de rodillas, no sé si fue porque explotó el tanque de gas, y empecé a gritar: ¿Estáaaan bien?

‘‘Otra mamá que estaba en un coche me agarró la mano, me jaló para la puerta y nos unimos a varios hombres para derribarla. Nos hacíamos para atrás, aventábamos todo el cuerpo y nos volvíamos a hacer hacia atrás. Logramos abrirla unos centímetros, porque estaba cerrada eléctricamente y las otras llaves estaban en una oficina del edificio que se cayó.

‘‘Vi a los niños pegados a la pared, las maestras dispersas, no los atendían.

‘‘En el video (el más difundido en redes sociales) la que grita el nombre de su hijo soy yo, y entonces una niña me dijo: quinto de primaria no alcanzó a bajar, es el grupo de mi hijo.

‘‘Me fui a las escaleras metálicas y alcancé a ver a mi hijo; lo tomé de la mano y es cuando él se dio cuenta de que iba herida, sangrando del brazo y de la espalda.

‘‘Un compañerito de él, Diego, iba colapsado y lo agarré de su carita y le dije: ‘Diego, no llores, pon atención, tienes que escuchar y salir de aquí’. Pensé que el otro edificio se iba a caer.

‘‘Corrimos y vi perfectamente a todas las maestras, porque llevan uniforme; estaban deambulando y varios niños parados o hincados frente a un muro.

‘‘Vi que un joven empezó a patear la puerta de la calle de Las Brujas. También estaba cerrada con llave. El hombre logró abrir y empezó a gritar que salieran por allí. Las primeras en abandonar el lugar fueron las maestras. Por eso siento tanto coraje; dejaron a los grupos abandonados.

‘‘Yo agarré a mi hijo y él exclamó: ‘huele a gas’. Me imagino que era del tanque de la casa de miss Mónica (García Villegas, la dueña del colegio). Me salí, vi hombres corriendo y les dije: ‘aquí hay niños’. Lo sabía, porque antes del temblor me acerqué a la puerta, oí que los de kínder jugaban, luego su grito de horror y después ese horrible silencio.

‘‘Los hombres se acercaron y dijeron: ‘están llorando’, y alcanzaron a rescatar a cuatro o cinco chiquitos. A la directora, miss Bety (Beatriz García), que andaba deambulando, le entregué a dos niños, porque ella nunca los agarró de la mano. Dicen que estaba en estado de shock, pero cuando vio a su hijo se soltó llorando y le dijo: ‘¡qué Dios te bendiga!’ O sea que sí reaccionó.

‘‘Los alumnos caminaban llorando, solos. A otro, de nombre Diego, lo agarró mi hijo y lo sentó en la banqueta. Él gritaba: ‘mi hermano, mi hermano’. No había maestras y las contadoras salieron bien peinaditas. Por eso tengo tanto coraje con ellas.