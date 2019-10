México busca quedarse con bienes de Caro Quintero ante reclamo de EU

Cd. de México, Octubre 24 – . Ante la demanda que presentó la Fiscalía del distrito Este de Nueva York para incautar las propiedades que supuestamente Rafael Caro Quintero compró con ganancias provenientes del narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se emprenderán juicios para que todos esos bienes se queden en México.

“En todos los casos se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o los recursos que signifiquen no se fuguen de México. Yo quiero que estos bienes vayan al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y, de esta manera, se entreguen a los ciudadanos mexicanos y, en particular, a la gente más pobre”, afirmó.

Enfatizó que “en todo lo que significa cooperación para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes mal habidos hay disposición de parte nuestra. Además, existen convenios de colaboración de materia financiera. Inteligencia de Hacienda tiene relación con organismos financieros de Estados Unidos y de otras partes del mundo”.

En su conferencia matutina, López Obrador, por otro lado, informó que “desde hace poco” cuenta con un teléfono satelital para estar comunicado permanentemente en sus giras, debido a que en 75 por ciento del territorio nacional no hay señal de teléfono ni Internet.

Insistió que las políticas y estrategias en su gobierno ya están definidas. “Por ejemplo, en el caso de seguridad todos los días llevamos a cabo acciones a partir del plan de seguridad que está escrito en el Plan de Desarrollo.

“O sea, no inventamos nada. No es un gobierno de ocurrencia. Nosotros tenemos un plan definido. Invito a que conozcan el Plan de Desarrollo. Cuando se lee se entiende el porqué de nuestra actitud en Culiacán. No es como cuando se tomó la decisión en Michoacán de declarar la guerra ( gobierno de Felipe Calderón) y no había ni siquiera un documento, un marco de referencia del por qué actuar así”.

Nosotros “tenemos un plan, tenemos una estrategia bien definida en todos los campos y los encargados de las secretarías (de Estado) saben que hacer. En este caso, yo pude comunicarme. Antes de salir (el jueves a Oaxaca) tenía la información. Cuando llego a Oaxaca se confirma que se había tomado la decisión, o que ya se había dado a conocer cuál era la decisión del gobierno, pero ya estaba reunido el gabinete de seguridad.

“Yo no creo que antes fuese así, porque antes cada quien actuaba por su cuenta. Por eso es muy aleccionador lo que sucedió. Cuando sucede lo de Culiacán están juntos los secretarios de Seguridad Pública, de Marina, de Defensa, y juntos están recibiendo información y decidiendo. Yo voy a procurar tener información permanente para decidir sobre esto”, manifestó.

